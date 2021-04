Rechaza Presidente campaña contra INE

Al mismo tiempo que descartó encabezar una campaña contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus integrantes de estar al servicio de la “antidemocracia”, por lo que hizo un llamado a parar la simulación.

“Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter a la autoridad electoral; no, no somos iguales. Nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia”, afirmó.

En conferencia de prensa matutina, remarcó que uno de los propósitos de la Cuarta Transformación es dejar establecida la democracia en México.

“Nosotros tenemos —y no es un asunto legal, es un asunto de convicción—, debemos de dejar establecida la democracia, el hábito democrático, eso es parte del proceso de transformación; sin eso quedaría cojo el proyecto”, abundó.

El mandatario recordó que desde 2006 tiene “diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos, porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos”.

López Obrador enfatizó que su gobierno no cometerá ningún fraude en los comicios del 6 de junio, cuando sean elegidos más de 21 mil cargos de representación popular, entre ellas 15 gubernaturas y los 300 distritos electorales para la Cámara de Diputados.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“No vamos a hacer un fraude electoral para mantener mayoría en el Congreso; vamos a respetar lo que la gente decida (...) Nosotros no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no vamos a cometer fraudes electorales”, refrendó.

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador informó que al inicio de la segunda semana de campaña electoral en el país continúan los secuestros y amenazas a diversos candidatos a cargos de representación popular por parte de grupos criminales.

Explicó que durante la reunión del gabinete de seguridad se dio a conocer el caso del asesinato del aspirante a regidor por Tecate, Baja California, Luis Roberto Don Félix, además de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó siete hechos graves y relevantes del 9 al 11 de abril.

“Hoy se informó de un asesinato de un regidor independiente de Tecate, Baja California. Afortunadamente no ha habido muchas pérdidas de vidas y donde se han presentado asesinatos, casi en todos los casos hay detenidos o ya se sabe quienes son los responsables, están prófugos, pero ya se les está buscando”, dijo.

En la lista de incidencias destaca también la denuncia del candidato a diputado federal por Morena al municipio de Mexicali, Juan Isaías Bertín, quien solicitó medidas de seguridad y protección, debido a que ha recibido amenazas de un grupo criminal que opera en Baja California.

Mientras que en Jalisco, Juan Pablo Lemus, aspirante a la alcaldía de Guadalajara por MC, pidió protección a la mesa de seguridad estatal; en Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 9 de Uruapan, también solicitó protección.