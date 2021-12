Rechaza senadora Martha Guerrero que agresión haya sido por motivos políticos

La senadora Martha Guerrero, cuyo vehículo fue baleado el domingo en Temoaya, Estado de México, rechazó que la agresión en su contra haya sido por motivos políticos y precisó que no reforzará su seguridad.

En conferencia de prensa, cuestionó la primera versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) que publicó en redes sociales, en la que señaló que se trató de una rivalidad de su chofer con otro conductor.

Detalló que los hechos se registraron a 10 o 15 minutos del lugar en donde se realizaría la toma de protesta de Nelly Brígida Rivera Sánchez como nueva presidenta municipal.

“Sin ninguna razón, sin ninguna justificación, sin ninguna confrontación, íbamos a una velocidad normal, de repente se nos cierra un coche platina de color gris, se nos cierra de manera intepmestiva, brusca y sin ninguna justificación se para y nos dijo palabras soeces…

“Se baja diciendo groserías, ya traía la pistola en la mano y con esas palabras al mismo tiempo nos balaearon con cuatro impactos de bala y yo de manera natural lo que hago es voltear a ver si no viene algo o alguien y atrás venían dos vehículos, todo sucede en un tiempo de menos de cinco minutos”, narró.

La senadora por el Estado de México –quien entró como suplente de la actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez– enfatizó que no ha sido objeto de amenazas y dijo que tiene una trayectoria limpia, por lo que descartó que haya sido un ataque originado en motivos políticos.

“No es una cuestión que haya sido una cuestión política, no, definitivamente no, ¿que si me han ofrecido seguridad?, sí me la han ofrecido, pero no voy a cambiar mi forma de trabajo, no voy a traer guardaespaldas, me considero una persona tranquila y voy a seguir haciendo lo propio”, manifestó.

Guerrero destacó que de inmediato recibió el apoyo de varios miembros de la Cuarta Transformación, como la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Cuestionada sobre la “política de abrazos, no balazos” del Presidente, argumentó que se trata de una forma de explicar que no siempre “poniéndose una cachucha verde” se puede combatir la violencia y la inseguridad, sino que hay que prevenir y por eso el gobierno federal invierte en los jóvenes.

La senadora de Morena demandó al gobernador Alfredo del Mazo que ante la inseguridad que se padece en el Estado de México se ponga mayor atención para resolver este tipo de problemas.

Acuerdan Senado y Edomex dar seguimiento a caso de agresión

El Senado de la República y el Gobierno del Estado de México acordaron una ruta de seguimiento sobre el caso de agresión en contra de la senadora Martha Guerrero.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, informó que estableció comunicación con el gobernador Alfredo del Mazo para que se atienda el tema.

“Platiqué con el gobernador @alfredodelmazo para darle seguimiento a la agresión al vehículo de la senadora @_MarthaGuerrero, en el que no hubo lesionados. Coincidimos en la necesidad de investigar los hechos y deslindar responsabilidades. Mi empatía y solidaridad con ella”, publicó en sus redes sociales.

Al respecto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, lamentó lo sucedido a la senadora Martha Guerrero, compañera de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

Tras expresar su solidaridad, la panista subrayó, en conferencia de prensa, que es evidente que la estrategia en materia de seguridad en el país no funciona.

“La acompañamos debió haber sido un momento muy difícil, le enviamos toda nuestra solidaridad, como compañeras, como mujeres, como legisladoras, es necesario decirle que ojalá ese tema sea lo menos complicado, es evidente que no está funcionando la política de abrazos no balazos”, remarcó.

