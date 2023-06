Reclama Fernández Noroña a AMLO exclusión de reunión con “corcholatas”

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el trato sectario que le ha dado al excluirlo de las reuniones con los aspirantes presidenciales, como la que sostuvo la noche de este lunes con las “corcholatas” y los líderes de Morena.

En conferencia de prensa, dijo que quiere y admira al Presidente de la República, pero reconoció que es evidente es un “amor desafortunado” y no correspondido, porque no lo contempla para los encuentros entre quienes buscan contender por la silla presidencial.

“Así como dice el compañero Presidente que mi pecho no es bodega, el mío no es bodegón y yo siempre digo lo que creo”, manifestó Fernández Noroña, quien dijo que esta exclusión también la padeció López Obrador, pero por parte de la derecha, no de sus mismos compañeros.

“Ya no le hago ningún llamado (a Andrés Manuel López Obrador), ya sólo digo que no es correcto, que no es de compañeros, yo le reconozco esa responsabilidad que ha tomado, es su sucesión, que él diga ‘yo me meto para garantizar la unidad y el método’ y luego me excluya y si en una siguiente reunión no me quiera invitar, que no me invite, eso no evitará que participe, no, eso no evitara que les pueda ganar, no, no es a mí a quien le hace una descortesía, es a millones de mexicanos”, manifestó.

El diputado petista dijo que el Presidente y las “corcholatas” de Morena están en su derecho a reunirse y planear su estrategia, pero “no pueden perderle al Verde y al PT que les aplaudamos”.

Puntualizó que no hace esta denuncia pública porque lo hayan sacado del proceso interno, sino porque no le dan un trato de compañeros, particularmente por parte de López Obrador.

“Yo veo que hay gente bien culebra con él (Presidente) y la trata muy bien, a lo mejor eso debería hacer, pero eso no me va bien a mí”, comentó.