Reconoce AMLO enfermedades que lo aquejan; ”yo me siento bien”, señala

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la información divulgada sobre su estado de salud es cierta y que padece varias enfermedades, entre ellas gota, hipertiroidismo y angina inestable “de riesgo grave”.

“Sí, son ciertos; sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos”, aceptó López Obrador.

El periodista Carlos Loret reveló, la noche del jueves, que piratas cibernéticos habían logrado vulnerar la seguridad de los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional y lograron extraer seis terabytes de información.

El grupo denominado Guacamaya, señaló, logró acceder a cientos de miles de correos electrónicos y otros documentos en manos del Ejército, entre ellos los reportes de salud del Presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, López Obrador minimizó el ataque y las revelaciones, e incluso pidió que proyectaran un video de su paisano “Chico Che” cantando: “Que no me quiso el Ejército”, que alude a problemas de salud como causa para ser rechazado en las Fuerzas Armadas.

“Les voy a poner una canción; solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí en la canción: lo del alcohol, pero lo demás, sí, y otros males, todos los que se mencionan ahí”, bromeó el mandatario durante su conferencia matutina.

Ante la insistencia de los reporteros, el Ejecutivo federal reveló que en enero pasado sí estuvo en riesgo de sufrir un nuevo infarto al corazón y por ello debió ser trasladado de urgencia de Palenque a la Ciudad de México, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital, y me recomendaron un cateterismo. Si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron: ‘Hay que hacerlo’; les pedí unos días. En eso, me dio Covid y tuve que esperar a que pasara el Covid, y ya fui (después) al hospital y me hicieron el cateterismo”, reveló López Obrador.

Cuestionado sobre la versión de que no habría aceptado el medicamento para tratar la gota, López Obrador dijo que en principio lo rechazó, pero terminó obedeciendo las recomendaciones médicas y ahora consume un coctel de medicinas.

“Me vencieron ahí los médicos; o sea —no crean—, presionan y uno se defiende, pero terminé con un coctel que tomo por las noches para varias enfermedades, es un síndrome, pero estoy muy bien”, explicó.

El mandatario dijo que, una vez que concluya su sexenio, se retirará a su quinta que, por estar al nivel del mar, le proporciona muchos beneficios a su salud.

“Entonces, voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural, pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como Presidente, le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme”, manifestó.

El mandatario se expresó por no ocultar nada de lo que ocurre en la vida pública sino, por el contrario, transparentar todo, y descartó que vaya a tomar medidas especiales de seguridad.

“Nada, porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues qué problema puede uno tener”, aseveró el titular del Ejecutivo federal.

Dijo que, a pesar de los males que padece, se encuentra perfectamente de salud para cumplir sus compromisos, además de que está bajo constante supervisión médica.

“Yo muy bien, muy bien, muy bien; estoy pendiente; sí, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de cómo uno se sienta”, indicó.

El medio de comunicación Latinus difundió documentos de la Secretaría de Defensa obtenidos por un grupo de piratas cibernéticos denominados “Guacamayas”, en los que se revela que el Presidente López Obrador ha sido diagnosticado con gota, hipertiroidismo y “angina inestable de riesgo grave”

Tras ser sometido a un cateterismo en enero pasado, el mandatario anunció que tiene preparado un testamento político para garantizar que continúe la Cuarta Transformación.