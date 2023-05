Reconoce AMLO que hay campañas anticipadas en varios partidos para designar candidatos presidenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que a pesar de que no son los tiempos legales para la promoción de candidatos, ya iniciaron los procesos en los diferentes partidos para designar a sus abanderados.

“Los proceso que ya se iniciaron, aunque todavía no son los tiempos formales, pues ya se va acercando la campaña y las elecciones van a ser el junio del año próximo, las elecciones presidenciales, pues ya en el flanco derecho hay como 50; recientemente hasta el que fue gobernador de Tamaulipas, (Francisco Javier) Cabeza de Vaca, se proclamó, pronunció que va a ser candidato y son como 50 los del bloque conservador

"Y por el lado, por el flanco izquierdo, se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum, no son muchos pero por el otro lado si son bastantes, pero todo como ya no hay tapados, porque viene de la época del porfiriato, ya no debe haber tapados ni dedazo, todas esas prácticas antidemocráticas”, señaló AMLO.

Sin embargo, advirtió que los gobernadores y funcionarios gubernamentales deben evitar el uso de recursos públicos para promocionar a candidatos o partidos.

“Yo creo que ellos saben que no deben de utilizar presupuesto público, que además es ilegal en la constitución ya está establecido de que la compra de votos se considerara delito grave o el uso de dinero del presupuesto para favorecer a candidatos y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza, entonces nadie puede hacer eso y lo saben los gobernadores y los funcionarios”, advirtió

Ante las denuncias que presentaron partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano en contra de la promoción del voto a favor de Morena, que se hizo desde las conferencias matutinas, AMLO rechazó esas acusaciones y dijo que solo busca evitar que el gobierno se convierta en una banda de malhechores.

“Yo no promuevo el voto por Morena, hablo de que es importante la transformación de México porque lo que existía antes era un régimen de corrupción, México era saqueado por una banda de malhechores, decía León Tolstoi que ´un estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores´, y eso eran los gobiernos del periodo neoliberal se dedicaban a saquear a robar nuestros adversarios quieren que eso regrese, quieren regresar por sus fueros, pues eso yo no lo deseo ni lo desea nadie, o sea, a lo mejor ellos sí, pero es una minoría, la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción que no haya privilegios”, afirmó López Obrador.