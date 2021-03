AMLO afirma que polarización no nos debe espantar; es por desigualdad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México sí existe una polarización, pero sostuvo que la misma viene desde el periodo neoliberal, por culpa de una “desigualdad monstruosa” que se instauró en el país.

“Sí hay, pero la polarización viene desde hace mucho tiempo, de siglos, tiene que ver con la desigualdad, unos cuantos tienen mucho y muchos tienen poco, ése es el fondo del asunto”, señaló durante la conferencia matutina de ayer.

Dicen ‘hay polarización’, pues sí, cómo no va a haber si unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

En su edición de ayer, La Razón publicó una entrevista con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien advirtió que el mayor riesgo que existe en la política actualmente es la polarización, aderezada con un “delicado componente de intolerancia”, y denunció que algunos actores políticos pretenden colocar al árbitro como si fuera un adversario.

Al respecto, el mandatario federal insistió en que él no se pronuncia sobre temas electorales, pero reiteró en que hay polarización política en México porque los beneficios que tenían “los de arriba”, se están acabando.

“Pues sí porque ahora las minorías, que eran las únicas que se beneficiaban, están molestas; tienen coraje, pero ya cambiaron las cosas, ahora se está dando atención al pueblo y antes el gobierno era de ellos, el gobierno era un comité al servicio de una minoría. En una sociedad desigual, una desigualdad monstruosa, lleva a la polarización, pero eso tampoco nos debe de espantar. Dicen ‘hay polarización’, pues sí, cómo no va a haber si unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos”, expuso.

La polarización ha generado un problema muy grave en el país; ya hay un riesgo latente de que por este motivo haya violencia política en el proceso electoral Antonio Ortega

Diputado del PRD

Agregó que hay quienes creen que para que no haya polarización, “que siga la robadera”, pero “eso ya no se puede decir”.

“A nadie conviene que exista una desigualdad monstruosa”, concluyó.

División Genera violencia en elecciones: diputados. Al respecto, diputados de oposición coincidieron con Lorenzo Córdova en que el mayor riesgo que existe para la democracia es la polarización y advirtieron que de seguir con ese ambiente habrá violencia durante las elecciones.

“Lorenzo Córdova tiene razón, hay polarización y esto no sirve a la democracia, la polarización es un estilo que persigue el propósito de ‘estás conmigo o contra mí’, y esto ha generado un problema muy grave en el país; ya hay un riesgo latente de que por este motivo haya violencia política en el proceso electoral, de que haya ilegalidad, de que haya quienes no reconozcan a las instituciones, de que haya quienes no reconozcan el voto”, declaró a este rotativo el diputado perredista, Antonio Ortega.

El panista Jorge Arturo Espadas opinó que el principal promotor de la polarización en México es el propio Presidente.

“No podemos permitirnos tener a un Presidente que se dedique a deslegitimar instituciones, tal parece que está limpiando el terreno para que en el momento que no sea favorecido en las elecciones diga que hubo fraude, él es el principal promotor de la polarización, desde el momento en que habla de los de arriba y los de abajo, los chairos y fifís”, denunció.

Él es el principal promotor de la polarización, desde el momento en que habla de los de arriba y los de abajo, los chairos y fifís Jorge Arturo Espadas

Diputado del PAN

Por su parte, Cynthia López, legisladora del PRI, alertó:”Él buscar meter mano en los organismos autónomos, irrumpir en el proceso democrático de nuestro país. Este gobierno ha metido mano en los organismos autónomos y no debería, no se vale usar al gobierno como herramientas para potenciar este sentimiento de división entre los mexicanos. Veo a un gobierno sordo ciego mudo e intolerante”.

La y los diputados afirmaron que el único modo de evitar la polarización y la violencia política en el proceso electoral más grande del país es mediante el respeto a las instituciones, tarea a la que está dispuestos a ceñirse.

Este Gobierno ha metido mano en los organismos autónomos y no debería, no se vale usar al gobierno como herramientas para potenciar este sentimiento de división Cynthia López

Diputada del PRI

“La propuesta es sujetarnos todos al imperio de la ley, al cumplimiento de la legalidad, poner por delante que el país es mucho más importante que cualquier proyecto político”, recomendó Antonio Ortega.

“El INE es el árbitro de la contienda electoral y el árbitro que debemos respetar nos guste o no. Sus determinaciones a veces favorecen y a veces no, pero las debemos respetar, es la única forma de garantizar la legalidad”, agregó Arturo Espadas.

Mientras que Cinthya López concluyó: “Debemos recuperar la tolerancia, la legalidad y la vigencia de las instituciones, y en eso todos tenemos una responsabilidad”.