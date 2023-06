AMLO admite más asesinatos, lo atribuye a mala herencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su sexenio es el periodo en que se han cometido más asesinatos dolosos en la historia del país, pero lo achacó a “una mala herencia en seguridad”.

MÁS INFORMACIÓN México suma 151 mil 33 asesinos en lo que va de la actual administración

“Ahora nos dicen que barbaridad, el gobierno de ahora, es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero por qué no pones la lámina de homicidios para que vean como nos dejaron el país, porque este es una mala herencia en seguridad”, se justificó el mandatario.

Señaló que no solo le dejaron un país con altas tasas de criminalidad, sino que incluso estaba “quebrado” financieramente.

“Pero así nos dejaron salud, y educación y así nos dejaron todo, el país estaba en bancarrota el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia, por eso ante una decadencia lo único que podía hacerse era una transformación, arrancar de raíz la corrupción”, aseguró el Presidente.

Acusó que durante mucho tiempo se dejó crecer a las bandas de delincuentes, se les concedió impunidad y en el sexenio de Felipe Calderón incluso hubo complicidad entre el gobierno y los criminales, todo bajo la complacencia de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

“Nos ha costado, porque quienes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país pues eran estos, ¿Dónde están los carteles creados por nosotros?, ¿tolerados por el gobierno de nosotros?, no, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades imagínense, si el secretario de seguridad pública estaba al servicio del narcotráfico era un narcoestado, nos ha costado mucho esto y esperamos que siga bajando este año, está bajando poco, pero todavía nos queda el año próximo”, confió el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador calificó como “porros” a los asistentes a la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se enfrentaron con otro grupo de manifestantes que piden la destitución de Norma Lucía Piña Hernández.

“Acaban de hacer un desalojo en la Suprema Corte de gente que está protestando, precisamente porque quieren justicia y los jueces, magistrados y ministros protegen a los potentados, porque no es un poder dedicado a hacer justicia y a defender al pueblo.

"Estaban protestando y llegan 'porros' a golpear, a quitarles sus mantas y desalojarlos; los papas de los niños que habían perdido la vida en el ABC pusieron unas cruces y estas personas las retiraron tenemos que seguir avanzando, pero sí se está trabajando con ese propósito", sostuvo.

Mayo, mes con más homicidios dolosos en 2023



El mes de mayo terminó como el de mayor violencia en lo que va de 2023, al registrar dos mil 350 homicidios dolosos, un promedio de 75.8 delitos diariamente, de acuerdo al más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los datos señalan que en enero hubo dos mil 303, en febrero mil 987, en marzo dos mil 274, para abril dos mil 159 y en mayo dos mil 350. Además, en lo que va de este año suman 11 mil 073 asesinatos.

Este miércoles el país contabilizó 90 delitos, que junto al 28 y 29 de mayo fueron los días con más homicidios con 93 y 91 delitos respectivamente.

Ayer se registraron asesinatos en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Guanajuato fue asesinado a balazos un primo hermano del gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. De acuerdo a reportes locales, Gustavo Andrés Cordero Vallejo fue ultimado sobre el boulevard Miguel Hidalgo en la ciudad León, Guanajuato. La víctima tenía 36 años y era ganadero.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a corregir la estrategia de seguridad, una vez que reconoció el problema.

“Ante la innegable realidad, por fin Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno es el más violento en la historia”, destacó el panista luego de que el Jefe del Ejecutivo confirmó en su conferencia matutina que hay un aumento en el delito en su administración.

Cortés Mendoza aseveró que el mandatario federal ahora debe hacer caso y corregir “su fallida estrategia de abrazos a los criminales” y regresar el recurso que quitó para la seguridad a los estados y municipios.

Responden presuntos cárteles a buscadora



La vocera del Colectivo 10 de Marzo, Delia Quiroa, aseguró que al menos dos grupos delictivos ya le contestaron, tras difundir un video en el que pide un convenio de paz y detener las desapariciones forzadas.

“Se comunicó una persona de Michoacán y me dijo que estaban considerando firmar el pacto, pero no están totalmente de acuerdo; además, se comunicó otra persona de Tamaulipas que dijo que también consideran firmarlo, ya que están cuidando que el Cártel Jalisco Nueva Generación se vaya subiendo a su territorio”, aseguró a La Razón.

Detalló que por el momento no le han dicho a qué cárteles pertenecen, ya que son los primeros acercamientos, pero espera que sea en los siguientes días o semanas cuando se determine quiénes son realmente.

Quiroa reprochó que el Gobierno federal se apoye de la propuesta para avanzar en los procesos que les corresponden, pues desean que ninguna autoridad lo use como botín político para sus temas de campaña, ya que son tiempos electorales.

“Se necesita un verdadero compromiso y seriedad de parte del Presidente de la República. Necesitamos saber qué es lo que pasa con su Gabinete, pues necesitamos que nos reciban y que ellos también firmen el pacto”, dijo.

En días anteriores, a través de un mensaje en sus redes, la buscadora pidió a 10 grupos de la delincuencia organizada parar las desapariciones y comprometerse a que se tengan entierros dignos, respetar el libre tránsito de las madres buscadoras y el cese de los conflictos armados.

Frente a esta propuesta, algunos colectivos mostraron su desacuerdo en someterse a los grupos organizados, pues aseguran que es deber de las autoridades proteger a los mexicanos.

“Yo difiero de esa petición porque la violencia no para. A nivel nacional, estamos colapsados y no es posible que le estemos pidiendo a la delincuencia organizada que nos deje trabajar. Yo me he enfocado en impulsar los proyectos que sí puedo, pero no me le voy a cuadrar al crimen organizado”, explicó Adriana Bahena, vocera de Los Otros Desaparecidos de Iguala.

Señaló que la preocupación son las víctimas de las personas desaparecidas y no enfrascarse en conflictos que les pueden poner en riesgo; por ello, en ocho años se ha dedicado a las búsquedas y no en señalar quiénes son las bandas organizadas. “Debemos dejar de contrapuntearnos con el crimen organizado, pues a nosotros no nos compete eso; es a las autoridades a las que les corresponde ese tema”, manifestó.

Dijo que la verdadera solución es exigirle a las autoridades que se pongan a trabajar, ya que es su obligación, pues en muchos estados no hay Ley de Desaparición y se les deja en abandono, y por ello no se ve a las víctimas colaterales, que son las familias de los desaparecidos, y no estar pidiendo permiso a los cárteles porque eso no corresponde. “Las entiendo (a las madres buscadoras), pero el dolor las está exponiendo a poner en riesgo sus vidas y al final las van a matar”, agregó.

Karla Guerrero, vocera del Frente Nacional de Desaparecidos y del Frente Nacional Ni Una Menos, indicó que, por desesperación, las madres buscadoras están buscando opciones, pero que puede ser un arma de dos filos, al no tener respuesta de las autoridades federales. “Se arriesgan demasiado al querer pactar con el crimen organizado; se entiende la desesperación, pero se entiende que es un arma de dos filos”, dijo.

Calificó como “pésimo” el hecho de que el Gobierno federal siga minimizando las desapariciones en el país, dejando a las personas buscadoras que se expongan y que todavía les aplauda por su labor que realizan.

“Dicen que no pasa nada, pero vemos que siguen las desapariciones al alza. La identificación humana es pésima, ya que les dan los cuerpos después de años de que los tienen almacenados en periciales”, concluyó.

FGR