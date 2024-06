Reconocen inseguridad en producción del “oro verde”

Varios son los problemas que se han enfrentado para el trasiego del llamado “oro verde”, “pero ninguno se compara con el de la inseguridad”, dijo, Efraín, trabajador del campo en Tancítaro, Michoacán.

Efraín, prefiere no revelar sus apellidos porque dice, “la inseguridad en el estado no la ven sólo los que no viven aquí; gracias a los que vienen de otras partes, es que podemos seguir trabajando el campo, aquí todos quieren su cacho de tajada, ya mejor algunos se fueron al norte y trabajan el campo de allá, pero, aunque lo han intentado, el mejor suelo para que se dé el aguacate es Michoacán”.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) indicó que las compras de aguacate efectuadas por Estados Unidos tan solo en diciembre de 2022 y enero de 2023, fueron de 248 mil 248 toneladas, con un valor conjunto de 527 millones de dólares.

La superficie total nacional de aguacate es de 117 mil hectáreas, de las cuales Michoacán participa con el 84 por ciento. Los municipios con mayor participación en el estado son: Uruapan, Tancítaro, Peribán, Salvador Escalante y Ario de Rosales.

La producción de aguacate en México representa más del 30 por ciento de la cosecha mundial. México exporta aguacate a diversos países; principalmente a China, Chile y Australia. Destacando que Estados Unidos es el principal importador de aguacate mexicano, seguido por Francia, Japón y Canadá (Secretaría de Economía, 2023).

El ingeniero agropecuario, Rafael Carmona, afirmó a La Razón que el aguacate mexicano es valorado mucho por el mercado de Estados Unidos; “sabemos que durante el Super Bowl, el aguacate aumenta mucho su consumo. Definitivamente esto que sucedió con el tema del aguacate para Estados Unidos no es un freno, pero sí es una alerta a atender los temas de seguridad, Estados Unidos requiere el aguacate de México, y México la venta, es un negocio saludable para ambos, mientras esto no siga excediendo los límites, se debe cuidar al personal tanto de México como al de ellos”, dijo.

Estados Unidos es el principal cliente comprador, acaparando el 90 por ciento de la producción exportable. La producción y exportación del aguacate fueron fundamentales para colocar a Michoacán durante 2023 por más de una década, como primer lugar en el valor de la producción.

A pesar de estos números positivos, Efraín dice que el tema de inseguridad en la región michoacana no ha permitido que “se trabaje tranquilo”, ya que afirma ahora no sólo enfrentan el grave problema de la escasez hídrica, sino que sumado a ello, “enfrentamos las amenazas de los que se sienten dueños de esta tierra, nosotros vimos este campo, muy próspero pero la gente se ha ido poco a poco, no sólo quienes inspeccionan, sino los mismos trabajadores del aguacate y de la berry”.

Para el ingeniero Carmona, desde hace más de una década el campo mexicano ha agudizado los problemas que enfrenta, pero “ninguno como el de la inseguridad” y advierte ha sido testigo de “las formas de extorsión que los trabajadores enfrentan; les roban desde el producto, hasta su dinero o en el peor de las casos sus tierras; no dudo que de este tema en el que dicen que agredieron a personal de inspección de Estados Unidos se diera de parte de los que dominan el campo aguacatero en el lugar, Michoacán perdió su tranquilidad hace tiempo”.

El especialista señala que “puede ser muy positiva la acción que tomó Estados Unidos de no enviar inspectores a la zona aguacatera”, ya que eso puede hacer más visible el problema que enfrentan a diario los trabajadores del campo, quienes por ese tipo de temas han tenido que moverse de sus lugares de origen muchas veces cediendo sus tierras al crimen, quienes son los que amenazan, dijo.

Por su parte Efraín, quien ha trabajado durante décadas en el campo michoacano dijo que “yo ya probé suerte en el norte, y se gana mejor allá y a lo más quien te molesta es el capataz, pero de ahí en fuera no te molestan que con el piso o te amenazan con golpear, pero en México se ha vuelto un infierno, yo voy y vengo a México, pero le digo el aguacate no se da como en México, pero ahora también hay el problema del agua, que siempre vienen otros a resolverlo, a mí en parte me da gusto lo que paso, porque sólo cuando le pasa a un extranjero voltean a vernos”, dijo.