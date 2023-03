Senadores del PRI reconocen tensión al interior de la bancada tras cambio de coordinador

Ante el relevo en la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, sus integrantes reconocieron que prevalece una situación tensa y que es necesario el diálogo al interior.

La senadora Nuvia Mayorga, cercana a Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el problema no es el nuevo coordinador de la bancada, Manuel Añorve, sino el dirigente nacional del partido, Alejandro 'Alito' Moreno.

La senadora hidalguense aclaró que no ha tomado alguna decisión sobre su permanencia en la bancada, pero dijo que se debe esperar a ver la actitud que asume el propio Añorve.

Sin embargo, dijo que es de todos conocidos que el cambio que se hizo en la coordinación de la bancada fue por instrucciones de 'Alito', porque Osorio Chong abiertamente se le enfrentó y expresó lo que muchos priistas sienten, que es rechazo a la ampliación de su mandato.

Ante la pregunta respecto a si reconoce el liderazgo de Manuel Añorve al frente de la bancada se los senadores del PRI, Mayorga aseguró que sí e insistió que el obstáculo para el partido y hasta para el país es 'Alito'.

“Sí, claro, por nosotros no hay ningún problema, si esa fue la decisión, adelante. El tema es Alejandro Moreno, ese es el tema, es una decisión política”, dijo.

La expresidenta del Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, quien respaldó el cambio en la coordinación, expresó su confianza en que en el proceso de relevo se privilegie el diálogo.

Sobre todo, dijo, se debe evitar que haya una desbandada de otros senadores del tricolor.

“Yo seré muy respetuosa de las decisiones de mis compañeras y mis compañeros, yo espero que no tomen ese camino, pero todos somos adultos, yo aprecio su talento, enriquecen sin duda esta bancada y tienen un espacio relevante en el Senado, ojalá ese sea su análisis, a mí me ha tocado en muchos momentos ser coordinadora y después ser un legislador más y he asumido esa circunstancia con humildad”, declaró.

La senadora Sylvana Beltrones dio por cerrado el debate sobre la coordinación del Grupo Parlamentario, porque consideró que ya se tomaron las decisiones y es momento de que se pongan a trabajar.

No obstante, reconoció que como nuevo coordinador, Manuel Añorve tiene ante sí el desafío de conciliar las diferencias internas y también fortalecer el papel del PRI al interior del bloque de contención.

“Pues yo creo que el senador Añorve tiene retos importantes por delante, en donde va a tener que conciliar estas diferencias que ya hay, pero también asumir el liderazgo dentro de lo que es el bloque y fortalecernos también como oposición y fortalecernos también para que salgan los mejores resultados en las elecciones de Estado de México y Coahuila”, expresó.

