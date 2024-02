Fondos para crisis hídrica y climática, con subejercicios... o redireccionados

Las acciones para mitigar en el territorio mexicano las consecuencias del cambio climático, como la sequía, tuvieron en el 2023 una merma presupuestal de casi una quinta parte, equivalente a más de 35 mil millones de pesos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobó la Cámara de Diputados para el año pasado, se fijó que el anexo 16 —“Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” — contaría con una bolsa de 187 mil 968 millones 487 mil 439 pesos, con los que las diversas dependencias trabajarían en el tema.

Este anexo tiene como fin dar pie a estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad al cambio climático y el costo que deriva de fenómenos hidrometeorológicos.

Sin embargo, el anexo sufrió modificaciones a lo largo de los meses, lo que derivó en concretar un gasto aprobado por 162 mil 082 millones 892 mil 192 pesos, de los cuales únicamente se terminaron por ejercer 152 mil 463 millones 369 mil 693 pesos.

Se han sacrificado mucho las finanzas en muchos rubros, ahora no sólo es la sequía (…) y no hubo sensibilidad para recortar a los proyectos como los ferroviarios y destinarlo a los damnificados

Noel Mata Atilano

Diputado del PAN

Dentro de la distribución interna por instancias y dependencias, la que registró un mayor retardo en el ejercicio del gasto fue la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, que de los 213 millones 62 mil 018 pesos que se le autorizaron, sólo erogó 190 millones 847 mil 422 pesos, lo que se traduce en un avance de apenas 89.6 por ciento.

Y aunque para el 2024 se le asignó al anexo 16 un monto mayor en 53.4 por ciento respecto al 2023, cinco de cada 10 pesos no serán para acciones directas sobre el cambio climático, sino que se destinarán a los proyectos ferroviarios, como el Tren Maya, a los cuales se asignaron 125 mil 937 millones 262 mil 357 pesos; es decir, para las acciones contra el cambio se asignan 108 mil 024 millones 119 mil 867 pesos, monto 30 por ciento menor al ejercido el año anterior.

De acuerdo con el PEF 2024, al anexo 16 se han programado 233 mil 961 millones 382 mil 224 pesos; sin embargo, a obras como el Tren Maya se asignaron 125 mil 937 millones 262 mil 357 pesos; es decir, para las acciones contra el cambio se destinaron 108 mil 024 millones 119 mil 867 pesos, monto 30 por ciento menor al ejercido el año anterior.

El segundo monto más elevado se lo llevará la Secretaría de Bienestar, con 36 mil 137 millones 248 mil 336 pesos para el programa Sembrando Vida.

Para el diputado Noel Mata Atilano, integrante de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, esta distribución en el anexo fue motivo de preocupación desde que se discutió el presupuesto en noviembre pasado, debido a que, a pesar de dos años consecutivos de sequía extrema en el país, que hoy se refleja en una crisis hídrica, no se tomaron las previsiones presupuestales necesarias.

El legislador panista apuntó que hoy la preocupación yace en la falta de presupuesto para apoyar al sector agropecuario, ya que advierte un panorama adverso para la producción de alimentos y el mantenimiento del ganado, ante la falta de agua, lo que pone en riesgo el patrimonio de las familias que dedican su vida a este negocio.

. Gráfico: La Razón de México

“Es una insensibilidad total centrarse en los proyectos insignia del Gobierno; no han querido ceder y han concentrado el presupuesto en cumplir proyectos que no se van a terminar en tiempo al 100 por ciento. Se han sacrificado mucho las finanzas en muchos rubros, ahora no sólo es la sequía, pudimos ver en meses anteriores los huracanes que devastaron varias regiones, en concreto Acapulco, y no hubo sensibilidad para recortar a los proyectos como los ferroviarios y destinarlo a los damnificados”, criticó el político.

Sobre la falta de agua que enfrenta el país, recalcó que el “gran problema” es la carencia de mantenimiento a la infraestructura, que debió priorizarse presupuestalmente.

“Toda la infraestructura requiere mantenimiento, los pozos, los tanques elevados, las líneas de distribución y todo ese equipo se ha abandonado durante este sexenio. Tenemos una gran cantidad de desperdicio de agua en las zonas urbanas”, insistió, en entrevista con La Razón.

Buscan complementar el caudal para la ZMVM

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que junto a gobiernos de la Ciudad de México y Estado de México se han llevado a cabo obras para contar con un caudal complementario al Sistema Cutzamala, cuyo nivel de almacenamiento se ha visto reducido a causa de la falta de lluvias durante los últimos tres años.

En un comunicado detalló que junto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Secretaría del Agua del Estado de México se acordaron medidas para también no comprometer la operación del Sistema que abastece al Valle de México.

Entre las acciones, se repusieron pozos del istema Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte; trabajos en pozos al interior del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” para complementar el abasto al municipio de Ecatepec, mantenimiento a la planta potabilizadora Madin, entre otras.

En tanto, Sacmex implementa el “Plan de acción para el suministro de agua ante la escasez en Cutzamala, con el que se realizan obras, se “fortalece” la participación de empresas privadas para dar agua a la red y se recurre a la cosecha de lluvia en escuelas.

Mientras que el organismo mexiquense rehabilita y relocaliza pozos, busca mejorar la eficiencia energética de la infraestructura hídrica; construye y para la infraestructura de almacenamiento, priorizando los 16 municipios cuyo suministro dependa en mayor o menor grado del sistema Cutzamala.