Reducción en pobreza “me llena de orgullo”, asegura el Presidente

A l celebrar los resultados del Índice de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022 por parte del Coneval, donde 8.9 millones de personas salieron de esa condición en dos años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay menos desigualdad en el país, pero en materia de salud los datos negativos se deben a la pregunta realizada en la encuesta.

“Hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro, ése es el objetivo principal de un Gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo”, afirmó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Luego de señalar que ayer traía ganas de “tirar aceite”, AMLO añadió que en su sexenio se ha dado una disminución de la pobreza y la desigualdad de manera histórica.

“Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce de que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí me llena de orgullo”, sostuvo.

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establecen que de 2020 a 2022, un total de 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza, con lo cual el porcentaje pasó de 43.9 a 36.3 por ciento. En ese sentido, el primer mandatario subrayó que también hay menos hambre en el país. “Así como baja la pobreza, la gente tiene más alimentos que antes, considerablemente más”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal presentó algunas gráficas en las que dio a conocer que 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación y la seguridad alimentaria pasó de 57.8 a 66.1 por ciento.

“En 2004, con Fox, (el porcentaje de población en pobreza) era de 47 por ciento; con Calderón, 46.1; con Peña Nieto 43.2 por ciento. En millones de personas, eran 49 millones con Fox, 52.8 millones con Calderón; 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros”, detalló.

“Ofrezco disculpas por el enojo que le va a causar a los conservadores”, comentó irónico luego de confiar en que estas cifras de pobreza logren disminuir en el informe de 2024, “estoy seguro que esto va a estar más abajo”.

Más adelante, López Obrador se congratuló por la disminución en cuanto a la diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres del país.

Expuso que con Vicente Fox los más ricos ganaban 23 veces más que los pobres; con Felipe Calderón 35.6 veces más; con Enrique Peña disminuyó a 21 veces, y en la actual administración bajó a 15 veces más.

“Esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad, ¿para esto se robaron la Presidencia?”, cuestionó.

Sin embargo, aseguró que el repunte de 30 millones de mexicanos con carencia de servicios de salud, al pasar de 20.1 a 50.3 millones entre 2018 y 2022, se debió a la pregunta que realizó el Coneval.

“Tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial del llamado Seguro Popular. Como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijo que no tenían seguro. Pero ahora ya es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”, explicó.

Pide a funcionarios sacar manos del 2024

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un nuevo llamado a los servidores públicos a no meterse en el proceso electoral presidencial de 2024, mucho menos a utilizar recursos del erario para favorecer a alguna corcholata, porque no se pueden repetir las viejas prácticas del PRIAN.

Al ser cuestionado sobre la presunta participación de los “Servidores de la Nación” que utilizan equipos del Gobierno en favor de uno de los candidatos a coordinar los comités de defensa de la 4T, sin precisar quién, el primer mandatario fue claro en señalar que deberán abstenerse de esas acciones.

“No deben meterse, ningún servidor público se debe meter y mucho menos usar recursos públicos. No podemos hacer lo mismo que hacían los conservadores del PRIAN en el Gobierno, de cómo utilizaban el presupuesto, de cómo los secretarios participaban en la elección”, estableció.

En la conferencia mañanera también criticó la intención de Xóchitl Gálvez de retomar varias experiencias exitosas aplicadas durante el sexenio del panista Felipe Calderón, expresada por la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), el 2 de agosto.

Sin mencionar su nombre, por la prohibición del INE, recordó que el Gobierno de Calderón fue el más violento de la historia al declarar la guerra al narcotráfico, donde había torturas, masacres y ejecuciones de “mátalos en caliente”.

“Una persona que aspira a ser presidente de México —no voy a hablar de género— del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política. Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense, ¡cómo no voy a hablar de esto, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando del sufrimiento de mucha gente!”, apuntó el mandatario.

Resaltó que en el Gobierno de Calderón se alcanzó el pico de letalidad, al reportarse mil 076 agresiones en los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y policías con la delincuencia, donde “eran más los muertos y los heridos que los detenidos, porque los remataban ‘en caliente’”.

Cuestionó los señalamientos de otro aspirante del FAM, Enrique de la Madrid, de que México padece el “virus de la 4T”.Se trata, dijo, de acciones propias de la campaña política con miras a los comicios de 2024.

“Él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá (Miguel de la Madrid), pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero no voy a hablar. Es normal, están en campaña”, aseguró el tabasqueño.

Advirtió que ahora ya hay divisiones en el bloque conservador, por lo cual opinó que era preferible no meterse en esos asuntos internos.

Por otra parte, López Obrador advirtió que tiene una “listita negra” de varias actitudes deshonestas de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego que lo sancionaron por violencia política en razón de género contra la panista Xóchitl Gálvez. “Ya me pusieron en la lista negra los del tribunal. Yo también los tengo ahí en mi listita, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los magistrados del Tribunal Electoral”, afirmó.

“Se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera, lo que dije lo tergiversaron. Entonces, sí los tengo apuntados en la lista”, acotó.