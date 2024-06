Serán tres encuestadoras sobre opinión del Poder Judicial: Mario Delgado

A su llegada a la casa de transición de Claudia Sheinbaum, previo a que ofrezca una conferencia, Mario Delgado, líder de Morena, dijo que las encuestadoras para posibles reformas a Poder Judicial, "serán dos".

Asimismo dijo que se trata de una encuesta que "será cara a cara con el ciudadano y de toda fiabilidad", acentuó que no se trata de encuestadoras de poca credibilidad como ocurrió en el pasado periodo electoral con algunas de oposición.

Mario Delgado en entrevista con medios de comunicación

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, fue captado al salir de una reunión con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, en su casa de transición en la alcaldía Iztapalapa, en donde nuevamente fue cuestionado sobre si se sumará al Gabinete presidencial.

"No lo sé todavía, no lo sé... No, todavía no (ha recibido una propuesta). No es tiempo todavía. Ella conformará con quien considere los mejores mexicanos y mexicanas para estar en cada uno de los cargos”, dijo Mario Delgado sobre su reunión con la virtual presidenta electa.

KT

