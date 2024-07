Reforma azul al PJ

No cabe duda de que la elección de jueces por voto popular es el tema más polémico de la reforma al Poder Judicial, y, por lo tanto, el eje del debate actual. Porque además, nos hacen ver, no había sobre la mesa otra propuesta. Ante esa omisión fue el PAN el que presentó una propuesta alterna en la que considera la creación de comités de selección independientes —compuestos por miembros del propio Poder Judicial, académicos, universidades, Poder Legislativo, sociedad civil y barras de abogados—; evaluación basada en méritos profesionales y no políticos; audiencias públicas “donde se examinen las calificaciones y el historial de las y los aspirantes”; y que cualquier ciudadano interesado puede competir “por oposición” por cualquiera de los cargos judiciales en México. Ya hicieron la chamba, como dijo el diputado Jorge Romero. El caso ahora será que a esta propuesta le hagan caso.