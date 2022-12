Reforma Electoral: enfrían Plan B en el Senado... y encienden alertas

El bloque de contención en el Senado cerró filas para frenar cualquier intento de aprobación fast track del “plan B” de la Reforma Electoral que se aprobó en la Cámara de Diputados.

Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, Julen Rementería; PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; PRD, Miguel Ángel Mancera; Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dieron a conocer una postura oficial sobre la iniciativa aprobada, que modifica seis leyes secundarias, y anunciaron que en la Cámara alta no permitirán que se conceda la dispensa de trámites para que avance fast track, como ocurrió en la colegisladora.

En conferencia de prensa, señalaron que su exigencia es que la minuta sea enviada a las comisiones dictaminadoras y adelantaron que tampoco concederán la posibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario.

“Hemos decidido no acompañar el método de Morena y que se establezca un calendario. La reforma a leyes secundarias avalada en Diputados elimina órganos importantes del INE, como la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Quejas y Denuncias, y prácticamente también elimina al PREP, además de modificar el concepto de propaganda gubernamental para que los funcionarios públicos, ‘las corcholatas’, puedan hacer lo que quieran”, explicó el líder del grupo parlamentario panista.

El senador emecista Clemente Castañeda indicó que una de las propuestas que buscará que respalde el bloque de contención, y posteriormente la Junta de Coordinación Política, es que se realice un parlamento abierto, lo que llevaría la aprobación del Plan B hasta el próximo año.

Los integrantes del bloque de contención señalaron que es viable que se lleven las reformas del Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las faltas al proceso legislativo, e incluso no descartaron que, ante el “grave riesgo” que supone esta reforma y el intento de imponer la mayoría legislativa, se pueda realizar una nueva convocatoria para una movilización ciudadana, como la del 13 de noviembre.

Los coordinadores de la oposición en el Senado también llamaron al líder de Morena, Ricardo Monreal, a votar en contra del Plan B de la Reforma Electoral, en congruencia con el discurso que ha estado promoviendo a favor de la democracia, porque le advirtieron que, quien respalde la enmienda, no tendrá después cara para salir a pedir el voto.

Indicaron que es un momento crítico y de definiciones personales, por lo que el priista Miguel Ángel Osorio Chong le demandó, de manera personal, al presidente de la Junta de Coordinación Política, que actúe en congruencia.

“Ricardo Monreal está en este supuesto. Lo he venido escuchando en sus discursos y he venido escuchando planteamientos que en el fondo hablan de un país de libertades. Mi llamado es a que actúe en congruencia con lo que ha venido expresando; lo que tiene que definir es que lo que ha venido expresando lo va a definir en un voto por las libertades”, manifestó.

En el mismo sentido se expresó el senador emecista Clemente Castañeda, quien dijo que sí tenía una petición para el senador Monreal, a quien identificó como demócrata, por lo que subrayó que no puede respaldar una reforma que representa un “grave retroceso democrático”.

“Quien vote a favor de esta reforma, no va a tener cara para pedir el voto ciudadano ni para hablar de un esquema democrático, pues es un retroceso no de las leyes electorales, sino de una conquista generacional. Llevamos 30 años construyendo instituciones democráticas para que, de un plumazo, alguien las borre; perdón, pero quien quiera cargar con esa responsabilidad, no va a tener cara para hablar del futuro”, manifestó.

Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza enfatizó que el coordinador de Morena se enfrenta al dilema del “autoritarismo versus democracia”: “Hoy, infelizmente, lo que se presenta por el Gobierno es la representación más acabada de un modelo autoritario y ese dilema ya le toca la puerta a Ricardo Monreal”, sostuvo.

Ricardo Monreal afirma que no habrá vía rápida

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, indicó que no habrá “atropellamiento” ni “vía rápida” para aprobar el Plan B en materia electoral, por lo que la minuta se turnará a comisiones.

En conferencia de prensa, aclaró que no ha recibido presiones por parte del Gobierno federal para acelerar el aval de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, pese a que el Ejecutivo federal espera su aprobación antes del cierre del periodo ordinario.

“El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio, es una decisión, será una discusión racional, inteligente, vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario, no habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario, no, vamos a hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto”, indicó.

El legislador afirmó que la mayoría de los integrantes de Morena respaldan la propuesta presidencial; no obstante, subrayó que se darán tiempo para revisar los 450 artículos que involucran las cuatro leyes.

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre el sentido de su voto, Monreal remarcó que no puede adelantarlo, es consistente en su opinión respecto a que lo que corresponde a los cambios constitucionales no se debe resolver con modificaciones a leyes secundarias.

Aunque remarcó que no quería precipitarse, de antemano había observado algunos temas que le preocupan, aunque recalcó que ni todo es negro ni todo es blanco, por lo que deberán hacer una valoración sin prejuicio.

Ciro Murayama advierte riesgos en elección 2024

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que el plan B de Morena y el Gobierno federal pretende que el árbitro no pueda cumplir sus funciones, al asegurar que el plan “B” de Morena, más bien fue con “V” de venganza, por ello indicó que se tiene que resistir y revertir, de lo contrario la elección de 2024 se encuentra en riesgo, ya que desaparecería la estructura del INE que hace posibles las elecciones.

“Le están cortando las piernas, las manos, y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar”, indicó Murayama en entrevista con Carlos Loret; el consejero subrayó que se está ante una reforma que genera mucho daño al órgano electoral, pues si bien éste está destinado a garantizar elecciones transparentes, con la desaparición de las juntas distritales se acaba ese trabajo.

Además, dijo, se borran los cargos del servicio profesional, que nacieron desde 1990, sin un diagnóstico previo, y se excluye la voz opositora por primera vez: “Estamos hablando de la ley que regula la disputa por el poder político, por ello, lo deseable es que se trate de cambios de consenso a través del diálogo, pero esto no se hizo, ya que fue una decisión unilateral que daña el INE y pone en duda los comicios por venir, lo que es irresponsable”.

Señaló que anteriormente las reformas estaban para resolver problemas, sin embargo, ahora es el inicio de un conflicto político porque se está dañando a la institución.

Por separado, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, calificó como “ominosa” la votación a favor del plan B que reforma las leyes secundarias en materia electoral.

“El sabotaje a la democracia que ocurrió en la Cámara de Diputados es ominoso”, manifestó en sus redes sociales.

Ugalde dijo que el Presidente obligó a que la Cámara de Diputados violara el proceso legislativo para aprobar su Reforma Electoral: “Así viene 2024: imponer a su candidato al costo que sea. El plan V de la venganza”.

Expertos prevén revés a 4T por apretón al INE

Apenas 16 horas después de haberlo recibido, Morena aprobó la madrugada de ayer un paquete de reformas a seis leyes secundarias que disminuyen la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales podrían representar un revés para el propio partido y el Gobierno, en caso de que el Senado lo avale en los mismos términos, aseguraron especialistas.

Expertos en materia electoral cuestionaron la rapidez con la que los legisladores aprobaron el proyecto y sugirieron que, de haberlo hecho sólo para cumplir con el Presidente, se traduce en una falta de análisis sobre los efectos de dichos cambios.

“No es prudente ni normal, no son cambios menores porque es modificar por completo estructuras administrativas y del sistema electoral mexicano. Resulta indispensable por lo menos conocerlas y esto (la aprobación) es muestra de que muchos legisladores votaron sin saber a ciencia cierta qué estaban votando. Es totalmente irresponsable y revela una falta de ética brutal”, consideró Juan Jesús Garza Onofre, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el proyecto de 244 páginas que la Mesa Directiva recibió del grupo parlamentario de Morena, y que integra modificaciones del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, se contempla la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE), conformado por el INE, como autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales, como autoridades regionales.

Con esto, se proyecta una compactación y reacomodo de diversas áreas del órgano electoral; la Junta General Ejecutiva del órgano será sustituida por la Comisión de Administración; se fusionan, además, las direcciones Ejecutiva de Organización Electoral y de Capacitación y Educación Cívica, al igual que las direcciones de Administración y de Servicio Profesional Electoral, que conformarán una sola.

En temas financieros, elimina los fondos y fideicomisos del INE, como el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria; además, se establece que los sueldos de los consejeros no podrán ser superiores al del Presidente de la República y prohíbe al INE realizar erogaciones, reasignaciones o crear programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su presupuesto.

Sobre los comicios, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se unificará con el cómputo de la elección, que deberá empezar el mismo día de los comicios y se transmitirá en tiempo real.

En opinión de Garza Onofre, los cambios dejan un escenario preocupante para el futuro y viabilidad del sistema electoral, porque aunque se desaparecen o modifican estructuras, no ocurre lo mismo con las responsabilidades que se deberá seguir cumpliendo.

La otra institución que toca la reforma es el TEPJF. Uno de los cambios al órgano jurisdiccional prevé eliminar la Sala Regional Especializada, que resuelve los procedimientos especiales sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión, la aplicación imparcial de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.

Los asuntos ahora serán materia de una sección resolutora de la Sala Superior y se integrará por tres magistrados electorales que serán rotados cada seis meses.

El investigador de la UNAM advirtió que modificaciones como las que se perfilan para el SNE, que contará con órganos electorales permanentes y temporales, podrían derivar en una sobrecarga de trabajo.

“El INE y el Tribunal no trabajan solamente cuando hay elecciones. Ante lo que se plantea, es disminuir al árbitro y también dotarlo de facultades, con menos recursos, con menos personal, con menos estructura, para que tarde o temprano exista un problema de derechos laborales al interior del INE o que se declare incapaz de poder llevar a cabo lo que le mandata la ley”, recalcó.

José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral en la UNAM, también alertó sobre la falta de evaluación para conocer si estos cambios eficientarán las labores de ambos órganos.

Para él, uno de los puntos más alarmantes es la reducción del calendario electoral, donde se propone que los procesos comiencen a más tardar en octubre y ya no en septiembre, como efecto de la “compactación” de pasos como la capacitación y selección de las mesas directivas de casillas, a los que Morena consideró “acciones redundantes”.

“Son actos preparatorios y etapas necesarias para tener un padrón confiable y se legitime paso a paso el desarrollo del proceso electoral. Los cambios implicarán un reto para el INE”, dijo.

Subrayó que haber echado a andar una reforma de cara a dos procesos electorales que implican renovación de gubernaturas, senadurías, diputaciones y la Presidencia es “meter en aprietos” al sistema electoral.

MC y PRI chocan por votación de reforma

En medio del debate y la votación del plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, brotó un choque en el seno de la oposición, entre el PRI y Movimiento Ciudadano.

El coordinador de este último partido, Jorge Álvarez Máynez, acusó a la bancada del PRI de haber faltado a un acuerdo entre partidos opositores, con el que intentaban “romper” el quórum de la sesión en la que fue aprobada la enmienda a leyes secundarias, ayer por la madrugada.

Según el líder emecista, la oposición acordó guardar su voto en contra hasta el último momento, pero esto no ocurrió debido a que el PRI externó su postura en este sentido desde el primer instante en que se abrieron los sistemas de votación.

“El PRI volvió a traicionar el acuerdo. Votaron en Jucopo (Junta de Coordinación Política, en la que intervienen los coordinadores de todas las fuerzas parlamentarias) para sesionar y votar el plan “B”. Y cuando toda la oposición intentó romper el quórum, se quedaron a hacerle el juego a Morena”, escribió.

El coordinador del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, respondió que ellos no hacen acuerdos “con esquiroles” y dijo a Álvarez Máynez que él no es confiable y que jamás harían tratos con su partido.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se sumó a la disputa en redes y tildó a Jorge Álvarez de ser “un traidor a la oposición” por buscar dividir a la alianza Va por México “para hacerle el juego sucio a Morena”.

Además, reprochó que los emecistas se denominen opositores y que a la vez decidan contender solos en las elecciones del 2023 y el 2024.

“¡Eres una vergüenza para quienes algún día creyeron en tu partido, eres un lacayo mentiroso de la 4T… ¿Con qué cara @AlvarezMaynez y su partido se dicen opositores. Le dan la espalda a México, confirman que son el brazo electoral de Morena y se muestran como esbirros del poder para dividir a la oposición”, dijo Moreno Cárdenas.

El líder de MC cuestionó que, si no había acuerdo, entonces por qué todos los partidos de oposición, excepto el PRI, actuaron igual al guardar su voto en contra hasta el último momento.

“Dice el PRI que no había acuerdo. Vean todos los nombres en blanco que había del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Si no había acuerdo de no votar, ¿por qué todos actuamos igual, menos ellos? Afortunadamente, la evidencia es contundente. Aunque exploten en insultos”, escribió en redes sociales.

También respondió a Moreno Cárdenas, a quien dijo que la cara con la que se autodenominan opositores es la misma con la que Movimiento Ciudadano se ha pronunciado contra los ataques de Morena hacia el líder del PRI, así como para exhibir el “pacto de impunidad” de este mismo con el Gobierno.

“Con la misma que plantamos cuando te quisieron destituir ilegalmente de la comisión que presides. Con la misma que condenamos el espionaje ilegal en tu contra. Y con la misma que hemos exhibido tu pacto de impunidad con el gobierno. Es nuestra única cara. Se llama congruencia”, dijo Álvarez Máynez.

Ayer, en fila e imitando la fotografía del panista Manuel Clouthier portando un tapabocas con la frase “Que hable México” -que usó para exigir nuevas elecciones tras el triunfo de Carlos Salinas de Gortari-, el bloque opositor abandonó el recinto legislativo dejando en tribuna a la bancada de Morena, que les gritaba: “¡Fuera los traidores!”.

Tanto opositores como integrantes del bloque mayoritario continuaron la sesión a distancia, en tanto que menos de una treintena de morenistas, pevemistas y petistas se quedaron presencialmente para escuchar las más de 60 reservas que fueron presentadas, la mayoría retiradas después, al plan “B” del Presidente de la República, pero que Morena presentó a su nombre para que le fueran dispensados todos los trámites y se aprobara de inmediato.

Además de la propuesta presidencial, se incluyeron modificaciones del PT y PVEM para permitir el trasvase de votos entre partidos y que cuando éstos no alcancen el registro mínimo de tres por ciento del total de la votación se “salven” de la extinción, siempre y cuando sí conserven este mínimo a nivel local.

Modificación pasará por la Corte y va para largo: AMLO

La Reforma Electoral representará ahorros por más de tres mil 500 millones de pesos, pero de haberse aprobado los cambios constitucionales se alcanzarían hasta 15 mil millones de pesos, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que recomendó que se convierta en tema de las próximas campañas presidenciales y que no se abandone esa discusión.

“Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados”, dijo.

Al dar a conocer los resultados de la votación en la Cámara de Diputados de la Reforma Electoral, que disminuyó los recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), el mandatario manifestó su inconformidad con lo conseguido.

“Pues que sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración; y otros gastos. En general, se logró un ahorro como de tres mil 500 millones de pesos, algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”, aseguró.

Entre las ventajas de la reforma avalada, destacó que no se entreguen dádivas a cambio del voto, como ocurrió en el 2012, cuando la campaña del priista Enrique Peña repartió cuatro mil 500 millones de pesos en monederos electrónicos.

“También se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios, conservadores pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México. Entonces, se logró el control, sobre todo de los llamados ‘monederos’ que se entregan antes de las elecciones: dinero en efectivo, tarjetas”, dijo.

López Obrador reconoció que todavía falta la aprobación del Senado y anticipó que la oposición acudirá a tribunales: “pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza”.

En su oportunidad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que se modificaron seis leyes y se cambió la participación de mexicanos en el exterior, que podrán votar, incluso, sin tener credencial del INE, sólo “con su pasaporte o con matrícula consular vigente”.

Otro logro es que ya no se podrá negar el registro o anulación de candidaturas, como le ocurrió al senador Félix Salgado y el michoacano Raúl Morón: “no puede ya el INE o el Tribunal Electoral imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar; esto es, que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas”.