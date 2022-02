Se acabará esclavismo comercial: Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseveró que se debe poner fin a los “contratos leoninos” que firmó la pasada administración federal, por lo que aseguró que con la reforma eléctrica se acabará el esclavismo comercial al que está sometida la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al participar en el segundo día de la plenaria de los senadores de Morena expuso la importancia de que se apruebe la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que sí se van a revisar todos los contratos que heredaron en el sector.

“Ahora nos dicen: 'Oye, es que ya se firmó'. ¿Cómo les vas a decir que no? ¿Entonces la CFE y todo el pueblo de México va a tener un esclavismo comercial a 20 años, porque en una pasada Administración se firmaron estos contratos leoninos? Pues no, verdad. Y en cualquier sociedad comercial, los contratos se revisan y se van a revisar las veces que sean necesarios . Pues éste es un caso".

“Esto se los comento, porque este es un punto medular, que hay quienes dicen: ‘Está bien, pero no canceles los contratos’. Al no cancelar los contratos la CFE por 20 años va a seguir pagando constantemente los compromisos adquiridos para comprar una electricidad al porcentaje que sea”, aseveró.

Apuntó que si los inversionistas quieren participar en el mercado del 46 por ciento –la CFE contraría el 54 por ciento, según la reforma eléctrica planteada– entonces en ese mercado justo se les pagaría como debe ser.

Y enfatizó: “ No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan ”.

te puede interesar AMLO garantiza cuidado ambiental de áreas colindantes con Tren Maya

Nahle también se refirió a los Certificados de Energías Limpias (CEL), que se crearon a partir de la reforma energética de 2013 y señaló que la propuesta es eliminarlos, porque cuando se les otorga a los privados la CFE tiene que comprárselos.

“Entonces, cuando se les dan estos CEL a los privados, la CFE tiene que comprarles esos certificados cada vez que se despacha; hagan de cuenta que bursatilizaron el mercado eléctrico. Esto le ha costado, hasta el día de hoy, seis mil millones de pesos a la CFE. De continuar esto, en 20 años la CFE estaría pagando más de 100 mil millones de pesos ”, indicó.

La secretaria de Energía defendió que la reforma eléctrica del Presidente sí contempla las energías limpias .

CEHR