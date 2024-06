Reforma judicial: Claudia ofrece garantía sobre Estado de derecho.

Ante el vaivén que ha tenido el peso por los anuncios de la reforma judicial que Morena y aliados empujarán en septiembre en el Congreso, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró a los inversionistas que hay certidumbre en las inversiones y ofreció garantías sobre el Estado de derecho, pues, dijo, se solicitará una encuesta para conocer la opinión de las y los mexicanos.

“No tienen por qué preocuparse, ése es nuestro mensaje a los inversionistas, en México hay un Estado de derecho (…) lo importante es que sepa quién va a invertir en México, es que hay certidumbre de la inversión en nuestro país porque hay estabilidad económica, social, política y que, en el marco siempre del cumplimiento de las normas, toda esta relación comercial con el mundo entero y, particularmente, con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar… no tiene por qué haber preocupaciones ni de los inversionistas porque nuestro país va a seguir siendo cada vez más fuerte”, aseguró la próxima mandataria en conferencia de prensa.

Ayer por la mañana sostuvo un encuentro con el embajador Ken Salazar y con la asesora del Gobierno estadounidense, Elizabeth Sherwood-Randall, para un primer acercamiento de cara a su futuro Gobierno, y durante el cual le presentó la reforma judicial como un “fortalecimiento del Poder Judicial”.

Frente a la caída del peso frente al dólar con esta situación, comentó en conferencia que la economía mexicana “es muy sólida” y uno de sus elementos es el fortalecimiento del mercado interno, así como el mejoramiento de vida de los mexicanos, por lo que la agenda que se presentó a la población en esta materia seguirá adelante.

“Hay una agenda que se planteó previo a la elección que se puso a consideración del pueblo de México, porque la elección no fue solamente la persona, sino es un proyecto de nación por el que votó el pueblo de México”, expresó.

(Los inversionistas) no tienen de qué preocuparse por una reforma del PJ, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para el país. Sus inversiones están seguras en México

Claudia Sheinbaum, Virtual presidenta electa

Como parte de esto, anunció que propondrá el levantamiento de una encuesta para conocer la opinión de la población sobre esta iniciativa.

A su consideración, es necesario que la población conozca el fondo de la reforma y sus objetivos, pues recordó que durante los mítines de campaña las y los asistentes dejaron ver que su percepción sobre este Poder de la Unión es de corrupción.

“Hay que entender la reforma… Es más, voy a proponer que se haga una encuesta de qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial, cuál es su opinión. Ustedes lo vieron, en los mítines de la campaña que preguntaba qué opinan de los jueces en México, lamentablemente, porque además hay muchas honrosas excepciones, la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial. Entonces, tiene que avanzar la reforma, fue parte de lo que se planteó en la campaña y no tiene por qué haber preocupaciones. Finalmente, es para la fortaleza de la justicia, el bienestar, la seguridad de las y los mexicanos”, insistió Sheinbaum Pardo.

Por la tarde, se reunió con quienes, se prevé, estarán a la cabeza del bloque de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión para acordar la ruta de la reforma al Poder Judicial. Al término, Sheinbaum únicamente compartió que se trató de un encuentro para alistar el diálogo a impulsarse en los siguientes meses y cuyos detalles serán dados a conocer este miércoles por los legisladores.

El encuentro duró alrededor de dos horas y se llevó a cabo en la casa de transición al sur de la capital, hasta donde acudieron el actual coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, que para la siguiente legislatura estará en el Senado; el senador Ricardo Monreal, que pasará a la Cámara baja y se perfila como el posible coordinador, quien, por cierto, comentó a los medios que los foros para la consulta podrían empezar a partir de la próxima semana.

“Todo el mes de junio, todo el mes de julio, y todo el mes de agosto (serían los foros), en el que podamos escuchar, realizar foros, no sólo en la ciudad, sino incluso en las entidades federativas para escuchar al mayor número de personas interesadas”, dijo el zacatecano.

También la acompañaron el coordinador del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente, y el exministro Arturo Zaldivar.

Confía AMLO en que se dé aval en septiembre

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es urgente la reforma al Poder Judicial porque está secuestrado y corrompido por la delincuencia organizada y de “cuello blanco”, la cual, confió que se apruebe en septiembre próximo, y a partir del primer trimestre de 2025, el INE organice la elección de los nuevos ministros.

“Ya se sabe lo suficiente porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado tanto por la delincuencia organizada, como por la delincuencia de cuello blanco”, declaró en conferencia de prensa matutina.

Expuso que quiere acelerar la aprobación de la reforma, que permitiría elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, pues “en general está mal el Poder Judicial, entonces, necesitamos esa reforma. Sí, urge”.

El lunes, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se acordó con el mandatario federal llevar a cabo una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma que involucre a barras de abogados, escuelas de derecho, trabajadores del Poder Judicial (PJ) y jueces actuales.

El tabasqueño insistió en que espera la aprobación de la reforma al PJ antes de que Sheinbaum asuma el cargo el primero de octubre.

“Creo que podría hacerlo el nuevo Congreso, en septiembre, es el mes de la patria. En septiembre podría hacerse, claro que, desde hoy ya, es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público, porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Están ya moviéndose como siempre lo hacen. Nada más que como se dice en el béisbol, los tengo bien fildeados, ya sé que no les gusta, porque son 20 paquetes de reforma, ésta es la que les da salpullido”, aseguró.

Al reiterar que “el que nada debe nada teme”, convocó al Congreso de la Unión a citar a los foros para iniciar el debate de la reforma constitucional al Poder Judicial, iniciativa que es una de las prioritarias para Claudia Sheinbaum.

Manifestó que los “machuchones” son quienes se oponen a esta reforma porque “no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia?”.

Indicó que debido al rechazo de los “de arriba” por la reforma al PJ se da el nerviosismo en los mercados bursátiles. Sin embargo, afirmó, la economía nacional “está muy fuerte”.

El Presidente cuestionó que “¿para que no haya nerviosismo en el mercado financiero, voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial? ¿Vamos a ser todos cómplices porque nos va a afectar nuestra moneda?”.

Resaltó que a pesar de que en estos días el peso perdió un poco frente al dólar, al colocarse esta mañana en 18 pesos con 45 centavos, en este sexenio la moneda nacional no se ha devaluado, sino que se ha fortalecido.

Subrayó que “con nosotros no se ha depreciado el peso, se ha fortalecido 10 por ciento”.

“No hay problema, no hay problema. Es que ellos están pensando, están acostumbrados al chantaje: ‘No, me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación’. Los tenían así, temblando (…) Vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda”, concluyó Andrés Manuel López Obrador.

Encuentro cordial con el ingeniero

Durante la entrega de un premio por trayectoria en investigación en salud de la Fundación Slim a Moisés Selman, investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y “pareja de mi madre desde hace 36 años”, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el también presidente de Grupo Carso: “Me dio mucho gusto saludar al Ing. Carlos Slim”, escribió.