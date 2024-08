Adriana Dávila y Jorge Romero se apuntan para contender por dirigencia del PAN

La Comisión de Elecciones del PAN, recibió las cartas de intención de Adriana Dávila Fernández y Jorge Romero Herrera para contender en el proceso de renovación de la dirigencia nacional.

Los panistas enviaron su intención desde hace una semana, siendo los únicos que hasta el momento participarían en el proceso; en contraste, el senador Damián Zepeda no ha enviado documento alguno que indique una posible participación.

Adriana Dávila Fernández hizo una fuerte crítica por el tema de paridad de género, pues aseguró que la opción de que una mujer entre de manera directa a una candidatura, “es una ofensa y una grosería” para todas las mujeres que militan en el partido.

“Es un ofensa para todas las mujeres del PAN, que se nos diga primero que hagamos un esfuerzo por conseguir las firmas, como si el elemento de ser mujer impidiera que se consigan firmas; resulta ofensivo además”, destacó. Adriana Dávila Fernández

Señaló que no es un asunto de incapacidad para recabar las firmas e incluso, adelantó que si ella no recopila las 10 mil firmas que se piden en el PAN para llegar a ser candidato, no participará. “Si no llego a juntar las diez mil firmas, no tiene ningùn sentido participar, porque dan por hecho que los hombres si lo van a hacer”.

Mencionó que “eso no es paridad de género” y los que lo resolvieron así, necesitan unas clases; sobre todo a la secretaria de Promoción Política de la Mujer y la mismo dirigente nacional, pues dijo que requieren de un curso intensivo para que conozcan que es la igualdad.

Ante los miembros de la Comisión, pidió no solo un debate, como lo dicta la convocatoria, sino que al menos sean cinco; también piso parejo durante todo el proceso y que la misma Comisión esté atenta a un proceso transparente.

“Hay que regresar al PAN a la democracia, ya que la hemos perdido. Me decían que hay que cuidar al partido, pero yo decía que la democracia no significa dañarlo, sino cuidarlo, ya que lo que daña realmente al PAN son las acciones de otros actores”, agregó.

Por su parte, Jorge Romero dijo que la decisión en el cambio de dirigencia la harán todos los militantes con su voto, por ello, adelantó que comenzará a recorrer las calles para pedir el voto de su militancia.

Corregir errores para poder volver a ser oposición y abrirnos por completo a la ciudadanía, además de retomar las causas históricas Jorge Romero

Indicó que el PAN debe estar listo de cara al futuro para afrontar los retos que se avecinan, así como responder a todos los mexicanos que les dieron su voto y que aún confían en la fuerza política “Seguiré recorriendo el país, buscando tu apoyo y tu firma para que, junto con toda la militancia, podamos renovar nuestro partido. Es tiempo de escuchar y sumar”.

