Regreso a clases: Prefiero perder 1 año que la vida de mi hijo, no lo mandaré a la escuela

Madres de familia temen mandar a sus hijos de regreso a las aulas, ante el incremento de contagios por COVID-19, además denuncian que en sus escuelas no hay condiciones sanitarias para regresar a partir del 30 de agosto.

Ana María Luévano de 37 años, reside en la alcaldía Álvaro Obregón y su hijo Bruno de 11 años pasó a sexto año de primaria, sin embargo no lo mandará de regreso a clases porque teme que pueda ser contagiado por el COVID-19, aparte de que su centro educativo no tuvo mantenimiento correctivo.

“Corre mucho peligro porque la escuela no tiene las medidas sanitarias adecuadas y sólo nos dicen que vayamos a limpiar, y no voy a ir a ir sólo a eso. Si hay un mueble de madera se ensucia a cada rato y no van a estar limpiándolo cada diez minutos, los baños nunca han tenido la limpieza adecuada, son niños y no tienen en cuenta el riesgo que van a correr", detalló.

La madre de familia aseguró que por ser niños y estar con sus compañeros, relajarán las medidas sanitarias, se quitarán el cubrebocas y andarán como si nada en las aulas, por ello prevé no enviarlo de regreso aunque pierda un año. “Prefiero que pierda un año de escuela a que pierda la vida”, detalló.

Madre de familia dice que su hijo volverá a clases presenciales hasta que esté vacunado

Teresa Palacios vive en la Ciudad de México pero por la pandemia se fue con su familia a vivir al estado de Hidalgo, pero no planea que su hijo de diez años regrese a la escuela hasta que no esté vacunado, ya que es la mejor forma de protegerse del virus.

“No lo voy a mandar todavía aunque abran los salones, porque siento que es mucho riesgo. Mejor me espero unos meses hasta que los contagios bajen en la ciudad, porque ahorita están fuertes”, explicó a La Razón.

Regreso a clases presenciales, merma económica para las familias mexicanas

Otro de los problemas a los que se enfrentan las familias mexicanas es al gasto que tendrán que realizar para el ciclo escolar 2021-2022, debido a muchos padres y madres no han ahorrado para los útiles, por la situación que ha dejado la crisis sanitaria.

Teresa Palacios dijo que “normalmente lo hacía (ahorrar) un mes antes, es decir esta quincena ponía unos mil 500 pesos más o menos, y la otra quincena otros mil 500 con lo básico, cuadernos y así, ya uniforme era aparte y mochilas igual”.

Yovana Murillo quien tiene a una menor en educación primaria apenas va a reinscribirla y tiene contemplado comprar los paquetes de libros en la escuela, que es normalmente donde los venden. “El gasto es mucho por los útiles y paquete de libros y si regresan presencial súmale el costo de los uniformes”, contó.

Madres de familia prevén un fuerte gasto ante el regreso a clases presenciales

María López quien tiene a dos menores en tercero y sexto de primaria, señaló que en anteriores a la pandemia en éstas fechas “ya teníamos en mano lista de útiles e inscripciones a punto de realizar, sin embargo ahora no tenemos nada, nuestro director nos comenta aún no tiene las listas de útiles realizadas, por lo tanto no hay fecha para entregarlas”, explicó.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no ha entregado las listas de útiles escolares para educación básica y la preocupación de los padres es cuánto gastarán en este año, ya que piensan que no se van a utilizar todos los materiales, además sostienen que los uniformes es el gasto mayor que realizarán.

Las familias planean invertir no más de mil 500 pesos, aunque los gastos continúan y desconocen cuando puedan empezar a ahorrar, porque no saben si sus hijos si van a retornar.