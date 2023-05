Reitera Moreira que MC tiene ligas con el crimen

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo sostener las acusaciones en contra de Movimiento Ciudadano, al cual vinculó con organizaciones criminales, luego de que integrantes de este partido reviraron contra el tricolor.

Uno de ellos fue el diputado Salomón Chertorivski, quien respondió al priista que “nuestras diferencias políticas y éticas son enormes” y, además, lo señaló de emitir acusaciones sin fundamento y que sólo dañan a Coahuila y el Estado de México.

Tras esto, Moreira Valdés pidió al aspirante a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México “reflexionar” sobre los niveles de inseguridad que atraviesan los estados donde gobierna MC.

“Ayer (el miércoles) hice una afirmación: Votar por MC es votar por el narcotráfico y por la inseguridad. Y sostengo esta afirmación cuando uno revisa estadísticas, ve la prensa y dialoga con los habitantes de los estados que gobierna MC”, dijo.

Por medio de un video compartido en redes sociales, el priista señaló que en estados como Nuevo León la tasa de homicidio es de 26.7 por cada cien mil personas, mientras que en Coahuila es de 4.7.

“Reflexiona esto, Salomón. Por eso dije que votar por ustedes es votar por la inseguridad… Esas son pruebas suficientes de que donde gobierna MC florece el narcotráfico. Reflexiónalo, tú has hablado de ética y no es ético callar, no es ético no investigar, no es ético tener una fe ciega”, expresó.

Además, señaló que en esta misma entidad han sido localizados migrantes secuestrados y que por sus carreteras cruzan bandas criminales que llegan desde Tamaulipas.

“Me gustaría que un día tú y yo platicáramos con las personas de las personas desaparecidas para que veas lo que opinan de lo que está sucediendo en los estados que ustedes gobiernan. Salomón, los estados que ustedes gobiernan son inseguros”, insistió.