Relación con EU será buena “si se respetan soberanías”

La relación con Estados Unidos será “muy buena” si “aprendemos a respetar nuestras soberanías”, ya que es “ofensivo” y no de “buenos vecinos” que se intervenga en asuntos que le compete resolver a los mexicanos, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si se logra eso, se va a fortalecer mucho la región hacia delante y le va a ir muy bien al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México y a las dos naciones, pero todo va a depender del respeto a las soberanías. O sea, que no se actúe así, porque eso es ofensivo, eso no es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de prepotencia y no hay igualdad”, explicó.

Opinó que la declaración del embajador Ken Salazar sobre los riesgos de la reforma judicial, fue porque “le dieron instrucciones” de venir a decir “está mal” lo que le corresponde decidir al pueblo de México, “pero no hay mal que por bien no venga, todo esto ayuda para poner las cosas en su sitio”.

Resaltó que la relación hacia adelante con Estados Unidos va a ser muy buena, “además que nos conviene a los dos países, a los dos pueblos, sobre todo por nuestras fronteras, porque nos complementamos, por la integración económica, porque se fortalece la región frente al avance de otras regiones en el mundo. O sea, en lo económico, en lo social es fundamental”.

Puntualizó que el único asunto, “como diría el filósofo Cantinflas, y ‘ahí está el detalle’, es que aprendamos, para no hablar nada más de ellos, también de nosotros, que aprendamos a respetar nuestras soberanías”.

Criticó que no se cumpla lo que sostiene su homólogo Joe Biden, de que la relación debe ser en un pie de igualdad: “Le creo al presidente Biden de que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Pero todo esto es provocado porque no había Estado de derecho, porque están acostumbrados a imponerse los de arriba, la cúpula del poder, y la democracia era demagogia, porque el pueblo no participaba o no era tomado en cuenta. Entonces, ya las cosas están cambiando afortunadamente”.