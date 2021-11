Renuncia de Santiago Nieto es un acto de congruencia, afirma Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, consideró que la decisión de Santiago Nieto Castillo de renunciar como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue un acto de congruencia y abrió la posibilidad para “rescatarlo” como asesor en temas de transparencia y combate a la corrupción.

Aseguró que Nieto Castillo es un hombre probo y siempre fue un funcionario eficaz y leal a México en su trabajo, por lo que rechazó sumarse al linchamiento público del que fue objeto.

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago del árbol caído leña, o leña del árbol caído, no, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar, ahora es un traidor y no me sumo a ese coro. Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia y lamento mucho, porque para mí fue buen servidor público”