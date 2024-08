El reparto se va a poner bueno

Y nos cuentan que ayer en la Cámara de Diputados, fue un día de reparto o más bien de disputa por el “botín”. Y no sólo del que representan las coordinaciones de bancada, sino del presupuestado para la mayoría calificada, sobre el que varios ya comienzan a pedir su parte. Por ejemplo, nos dicen que el diputado electo Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador electo Ignacio Mier Velazco, ya se apuntó para ser considerado en comisiones clave como la de Puntos Constitucionales o la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual podrá determinarse más adelante. De quien no se sabe ahora qué posiciones ocupará es Dolores Padierna, pues aunque estaba dispuesta para ocupar la vicepresidencia, perdió la votación frente a Sergio Gutiérrez Luna. La disposición que la legisladora electa había mostrado hasta antes de este hecho para hablar con los medios de comunicación se esfumó, una vez concluida la plenaria guinda, pues ya no quiso hacer declaraciones. Habrá que ver quién más sale lastimado, nos comentan.