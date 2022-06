EU aumenta 52% deportaciones de mexicanos que migran cada vez más

La repatriación de mexicanos desde Estados Unidos aumentó 52.1 por ciento en los primeros cuatro meses de este año, en relación con el mismo periodo del 2021, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De enero a abril del año pasado se documentaron 63 mil 341 regresos de connacionales, mientras que en este año fueron 96 mil 379. De ese total, 50 mil 118 han llegado a Baja California; 22 mil 016, a Sonora; 10 mil 673, a Tamaulipas, y siete mil 130, a Coahuila, entre las principales entidades receptoras de personas.

Al referirse al fenómeno, Carlos Arango, vocero del Frente Migrante en Estados Unidos, señaló que en la zona hay mucha incidencia de repatriación de mexicanos porque es la etapa del año en la que hay más intentos de cruzar la frontera.

“Es un tema muy difícil de resolver, pues con la esperanza de una regularización, están llegando cientos de connacionales y muchos de ellos están en espera en la zona de la frontera, pero apenas pasan y los detienen o los deportan, y es un cuento de nunca acabar”, expuso.

El experto advirtió que, de seguir con las mismas condiciones en México, muchas personas seguirán intentando llegar a Estados Unidos las veces que sean necesarias, pues la violencia y la falta de oportunidades los obliga a buscar un desarrollo en ese país, a pesar de los peligros.

Por lo que se refiere a la situación de los menores, en los primeros cuatro meses de este año hay al menos nueve mil 493 niños, niñas y adolescentes que fueron repatriados; de ellos, ocho mil 939 tienen entre 12 y 17 años de edad y 554 están entre 0 y 11 años. Se ha identificado que por lo menos hay 95 no acompañados.

Gráfico

Al respecto, Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, consideró que la política migratoria la está dictando Estados Unidos en contra de adultos y menores, pero los pequeños son los más afectados porque vienen huyendo de condiciones de pobreza y violencia de sus territorios y por ello constituyen la arista más grave de la misma migración.

“Aun cuando los menores tienen derechos y se detalla que no pueden ser detenidos, deben tener derechos al refugio, al asilo, pero ello no se está respetado y son deportados a zonas peligrosas. Se necesitan las garantías de respeto a los niños, ya que no sólo es regresarlos, sino que de verdad tengan una política de desarrollo que mejore su mente y cuerpo”, expresó.

El experto estimó que, al no mejorar las condiciones de vida en México, seguirán saliendo menores, con o sin sus familias, a Estados Unidos, pues el Gobierno federal no cuenta con una estrategia clara para las infancias, contra la violencia o en favor del desarrollo económico, lo que puede generar mayor expulsión de personas, con los consecuentes riesgos para su integridad.

Otro testigo de la situación es José María García, director del albergue Juventud 2000, ubicado en Tijuana, Baja California, quien sostuvo que en la frontera con Estados Unidos no se ha detenido el flujo de migrantes, a juzgar por la gran cantidad de personas que llegan.

El vocero mencionó que, tras quedarse vacíos los albergues, de nueva cuenta se han vuelto a llenar y ahora los mexicanos pelean por un espacio con los centroamericanos, los sudamericanos y los haitianos, lo que es una grave situación para el contexto de migración de los indocumentados de todas las nacionalidades.

El dato: El INM dio a conocer ayer que en lo que va de este año, ha atendido a 104 mujeres migrantes embarazadas en 10 estados del país; en Chiapas hubo más auxilio al registrar 78 casos.

Avanza éxodo y se robustece con 10 mil indocumentados

La caravana migrante que salió el pasado lunes de Tapachula, Chiapas, arribó al municipio de Huixtla tras 41 kilómetros de recorrido y en su paso, reforzó el grueso de sus integrantes y ya son 10 mil.

En entrevista con La Razón, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo que al llegar a la localidad hubo acercamiento con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), para comenzar con los trámites de regularización, pero no hubo nada firmado.

“Tuvimos un acercamiento con los de Migración y dijeron que iban a regularizar a los compañeros, pero hasta el momento no hay nada firmado; en caso de que no cumplan, nosotros salimos mañana por la tarde a Mapastepec”, indicó.

El activista señaló que en caso de que no haya acuerdos con el INM siguen su camino de manera normal hasta llegar al norte del país.

La mañana de ayer, la caravana migrante que se desplaza desde el sur del país, reanudó su recorrido desde la comunidad de Álvaro Obregón. García Villagrán dijo por la mañana que hasta ese momento las autoridades no se habían acercado, incluso acusó que hay falta de interés.

“Somos muchos los que vamos caminando por la carretera; ayer (lunes) salimos de Tapachula y llegamos a Álvaro Obregón, ahora estamos en Huehuetán y al rato llegamos a Huixtla, pero no ha habido interés de las autoridades ya que nadie se nos ha acercado”, explicó.

De acuerdo con García Villagrán, se han ido sumando más personas al contingente, pues a las siete mil que salieron el lunes de Taachula, se integraron al menos tres mil más.