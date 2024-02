Reporte de la DEA es un “caso cerrado”: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que para su país el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 es un “caso cerrado”.

Tras una reunión con la Comisión del Trabajo del Senado, donde escuchó los reclamos y peticiones de senadores de Morena sobre la elección del 2 junio en México y el tema migratorio, se le preguntó sobre la investigación de la DEA y reiteró que se trata de un “caso cerrado”.

Pese a que no respondió si la agencia tiene que aclarar estas acusaciones contra el Presidente López Obrador, reiteró que México y EU tienen que seguir fortaleciendo el trabajo binacional en contra del crimen, combatir el tráfico de fentanilo y de armas.

En el encuentro, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña (Morena), pidió al embajador que la ultraderecha de su país no enfrente a los mexicanos con difamaciones y calumnias.

“Sí le pedimos, apóyenos, porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias y no queremos que grupos de EU sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado. Somos vecinos y, lo que nos impacta a nosotros, les impacta a ustedes directamente”, expresó.

Ken Salazar le aclaró que “yo, como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección, pero es importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo hemos tenido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.