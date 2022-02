Reporteros guardan minuto de silencio por periodistas asesinados durante "mañanera" (VIDEO)

Reporteros de distintos medios de comunicación que acuden a la "mañanera" guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados en el último año.

Al término de la conferencia matutina y reunidos al centro del Salón de la Tesorería, inició el acto en el que sólo se escuchó el grito de "los queremos con vida".

Minutos antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está de acuerdo y que respeta las manifestaciones de los periodistas sobre la violencia que se ha ejercido contra el gremio en el presente año.

"Nuestro respeto; es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas", externó AMLO.

Ellos tras ser cuestionado sobre su postura ante los reclamos y manifestaciones realizados en distintos foros y partes del país ante los asesinatos de los periodistas.

"Lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, ya no es el Estado como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos y sí hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera esta en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores para que no nos confundan", subrayó el Presidente.

Recalcó que el medio periodístico tiene todo su apoyo y solidaridad, "pero no utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que represento", comentó.

López Obrador consideró que utilizar el dolor ajeno es una manipulación.

"No tenemos ningún problema de conciencia, nosotros respetamos la vida, nosotros no somos represores", agregó.

