Representantes del conservadurismo retrógrada, detrás del embate a la educación: Adán Augusto.

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, acusó que algunos gobernadores, jueces, ministros de la Corte, medios de comunicación y mercenarios representantes del conservadurismo más retrógrada del país, están detrás de una politiquería para frenar la distribución de libros de texto gratuitos.

En una entrevista posterior a su asamblea informativa realizada en el municipio de Tecámac, Estado de México, Adán Augusto, quien por segundo día consecutivo centró su discurso en el tema de la distribución de los nuevos libros, se comprometió a “defender hasta con el tuétano la educación pública, laica y gratuita para todas y todos los niños mexicanos”.

“Los mexicanos ya estamos hartos de la politiquería y de los conservadores, y por eso les vamos a volver a ganar. No tengan duda de ello”, precisó el tabasqueño.

Asimismo, López Hernández aseguró que pese al momento difícil que atraviesa el país ante los feroces ataques del conservadurismo, justo a 12 días del inicio del ciclo escolar 2023-2024, se encuentra confiado en que Morena saldrá unido y fortalecido del proceso interno para designar a su candidato presidencial de cara a las elecciones del próximo año.

Al respecto, dio a conocer que tanto él como los demás aspirantes de Morena ya hicieron entrega al partido de sus dos propuestas de casas encuestadoras, las cuales serán sorteadas en unos días, por lo que se dijo confiado de que dicho proceso sigue su curso y saldrá adelante.

Poco antes, durante su mensaje frente a miles de simpatizantes, el aspirante, con ejemplares en mano de libros de texto gratuitos de los grados quinto y sexto de primaria para matemáticas, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien llamó “la representante más fiel del conservadurismo, la reina de la politiquería y la más retrógrada en México”, y a la de Aguascalientes, Teresa Jiménez, “otra conservadora recalcitrante”, de estar al frente de dicha embestida.

“Detener la distribución de los libros de texto gratuitos ‘no es una fregadera, es un crimen’, pero por fortuna, nosotros no somos iguales a los conservadores, y vamos a salir adelante en la defensa de nuestros niños”, enfatizó.

También señaló como cómplice de esa embestida al ministro Luis María Aguilar, “quien para vergüenza de todos fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los conservadores en extremo, gente que no quiere al pueblo”, y a quien acusó de estar aliado con los dueños de las editoriales que hacían el negocio a costa de la educación de las niñas y niños mexicanos.

“Hay más, solo que están medio escondiditos, pero ya van a salir. Sí les digo una cosa: No está fácil. Vienen con todo porque lo que quieren es que regrese el México de corrupción y el México de la injusticia, pero no van a poder. No nos van a doblegar. Los vamos a volver a derrotar. Es la hora del pueblo de México”, puntualizó López Hernández.

JVR