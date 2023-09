Reprocha líder de etnias a AMLO traspaso de bastón de mando a Sheinbaum

El representante de los 68 pueblos indígenas del país, Santiago Ortela Sarmiento, reclamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, lo cual calificó como una ofensa para estas comunidades; sin embargo, el mandatario aclaró que “no es el mismo”, ya que se lo dio otra etnia.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, una reportera le presentó una grabación de Ortela Sarmiento, quien entregó el 1 de diciembre de 2018 el bastón de mando de los pueblos indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento, no se debe usar como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa”, reprochó al mandatario.

En otra parte del audio, explicó que se debe pedir permiso y realizar el ritual correspondiente para transferir el bastón de mando, y no como ocurrió el 7 de septiembre en un restaurante del centro de la Ciudad de México donde se llevó a cabo el traspaso a Sheinbaum.

“Quiero decirle con todo respeto que el bastón de mando es un instrumento sagrado de conciencia, una conciencia para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y en armonía con nuestra madre naturaleza.

“El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos, de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales, representante de las tradiciones ancestrales”, destacó Santiago Ortela.

En su defensa, López Obrador dijo que si el representante de los pueblos indígenas ya había preguntado al resto de las comunidades para enviar ese mensaje, a lo cual la comunicadora respondió que sí.

Otro argumento que esgrimió el primer mandatario es que el bastón entregado a Claudia Sheinbaum no es el mismo que reclamaba Ortela Sarmiento, pues se trata de un instrumento dado por una etnia, de la cual no reveló su nombre. Incluso, comentó que a este grupo le solicitó permiso para traspasarlo a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Para conocimiento, me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, etnia y cultura. Me fue entregado y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento.

“No lo mandé a hacer, es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena, de una cultura, de un etnia en nuestro país. Ya cuando termine yo voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos originarios, pueblos indígenas lo deciden, pueden llevar a cabo una ceremonia y entregar el bastón de mando a la presidenta electa y constitucional”, sostuvo.