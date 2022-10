Reprocha Monreal ausencia de líderes de Morena en sepelio del senador Faustino López

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, criticó la ausencia de los dirigentes del partido y del gobierno de Tamaulipas en el sepelio del senador Faustino López Vargas y de su esposa Pilar Hernández.

Al compartir en sus redes sociales que los acompañó ahora que “emprenden su viaje a la eternidad”, refirió que fueron evidentes las ausencias de líderes del partido como Mario Delgado y el gobernador Américo Villarreal.

"Me causa mucha tristeza no ver a dónde formó toda su vida, a su partido, a sus dirigentes nacionales, no ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores, incluso. Me da mucha tristeza, porque el poder deshumaniza, yo no soy así y ojalá muchos de los que nos dedicamos al sector público no seamos así"