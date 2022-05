Reprocha PAN desdén del Gobierno Federal para atender agresiones contra periodistas.

La dirigencia nacional y los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso reprocharon que desde el Gobierno Federal haya un desdén para atender las agresiones y los asesinatos en contra de los periodistas.

En conferencia de prensa en el Senado, el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, y los coordinadores de las bancadas, Julen Rementería y Jorge Romero, se solidarizaron con el gremio y manifestaron que es necesario modificar la estrategia.

En portada de este miércoles, La Razón resaltó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los ataques a la libertad de prensa, respecto a lo que los líderes panistas subrayaron que el primero que hace un desdén es el Gobierno Federal.

“Este gobierno desdeñó la libertad y los derechos humanos desde su llegada. Recordemos que impusieron de forma ilegal la CNDH, no juntaron los votos, es una comisión a modo, que ni siquiera se pronuncia en temas delicados hasta que se le exige, como en el de los periodistas”, aseveró Cortés.

El diputado federal Jorge Romero recordó que el PAN ya presentó una reforma al artículo sexto constitucional para que se cree un plan integral de defensa de los periodistas.

“El tema de los periodistas, muertes de periodistas y ataques a periodistas debe tomarse con la seriedad que amerita y esto es lo que no hace este gobierno. Vemos francamente un desdén, cómo se interesa y protegen a unos y a otros los estigmatiza y los pone como contrarios, estamos hablando de seres humanos dedicados a una profesión y no puede ser que por dedicarte a una profesión pongas en riesgo tu vida y el gobierno no haga nada, lo deje pasar y lo conserve en una triste historia y en un conteo de periodistas fallecidos, eso se tiene que acabar”, manifestó.

Al respecto, la vicecoordinadora Kenia López Rabadán criticó que ante el asesinato de periodistas el Presidente de la República “hace como que no pasa nada”.

“No puede ser que un día sí y al otro también el Presidente agreda a los periodistas. Él está dando el peor ejemplo. Cualquier cacique municipal y estatal se siente con la posibilidad de agredir a un periodista si el Presidente agrede a los periodistas”, manifestó.

