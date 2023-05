Reprochan que hay nula ayuda a mamás solteras

México tiene 38 millones de mujeres que son madres y 11 por ciento (4.18 millones) son madres solteras; ellas se ocupan en alguna actividad económica, según cifras del Inegi, que resaltan el hecho de que 8.2 millones de hogares son sostenidos económicamente por éstas.

Sin embargo, para la socióloga Alejandra Ramos, de la Universidad Veracruzana, “de algún modo la mayoría terminan siendo solteras, por el poco soporte a la maternidad en este país”, por el sistema familiar, político y social que no les ayuda.

“La mayoría tiene que enfrentar señalamientos por parte de la sociedad, y cuestionamientos sobre su maternidad, no importa si están solas o en pareja; se trata de un fenómeno social de exigencia para las madres y desgraciadamente no pueden estar en un lado o en otro; si trabajan, abandonan a los hijos y, si no lo hacen, son tachadas de mantenidas”, dijo la especialista.

“Creo que las madres solas enfrentan muchos problemas, en el trabajo les exigen estar en actividades como cualquier otro empleado, en el hogar estar con los hijos, como si no trabajaran; esto constituye parte de una serie de aprendizajes de orden sistémico de generación en generación, lo que hace que la maternidad sea un asunto de mucha soledad”, agregó.

En tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo un urgente llamado a las autoridades de salud y bienestar del país para que brinden un efectivo apoyo a las madres de familia, en especial en la etapa de gestación en el ámbito laboral, así como programas de prevención de embarazo adolescente.

El presidente de las UNPF, Israel Sánchez, mencionó que urgen políticas públicas que permitan a las jefas de familia trabajar y atender a sus hijos, ya que reconocer lo valioso de la maternidad es una oportunidad de crear familias con valores.