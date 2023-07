Reprueban propuesta migratoria de DeSantis

Acompañado de la canción “América” de los Tigres del Norte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la reforma migratoria que propuso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y llamó a los hispanos y estadounidenses a no dar un voto a quien desprecia a los indocumentados.

“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis. El gobernador de Florida está en contra de los migrantes ni un voto a DeSantis; el que no quiere su patria no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, no nos podemos quedar callados”, aseveró.

Al final de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario dejó clara su posición en torno a dicha reforma que busca regular el movimiento, la empleabilidad y atención sanitaria de las personas en situación irregular en el estado de Florida.

Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis. El gobernador de Florida está en contra de los migrantes (...) ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, no nos podemos quedar callados

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Tras escuchar la melodía de los Tigres del Norte que habla sobre la migración en EU, López Obrador consideró que si esa nación es grande se debe a los migrantes.

Confió en que los ciudadanos de ese partido conozcan lo que sucede realmente con quienes llegan a Estados Unidos a laborar, quienes son los que permiten que se hagan las obras que hacen falta allá, la infraestructura; es su fuerza de trabajo.

“Sólo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo federal manifestó que ese sector es el que permite el desarrollo de los pueblos en el mundo, “por eso en vez de maltratarlos, de reprimirlos, de expulsarlos, hay que protegerlos, y hay que revisar la Biblia de cómo se recomendaba darle buen trato al forastero”.