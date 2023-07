Ordena AMLO informe sobre asesinato de Jesús González, líder del PVEM en Copala, Guerrero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el asesinato de Jesús González Ríos, líder del Partido Verde en el municipio de Copala, Guerrero, ya se está atendiendo, además de que ordenó a su gabinete de seguridad un informe sobre el caso.

El titular del Ejecutivo federal añadió en su conferencia mañanera de este lunes que en los próximos días se dará a conocer el avance que hay en las investigaciones.

"Hay investigaciones, voy a pedir un informe para que ya sea el día de la información sobre Cero Impunidad o cuando venga el gabinete se traten los dos temas de cómo vamos y desde hoy empieza a revisarse qué avances se tienen", dijo.

González Ríos, quien fue secuestrado el miércoles 28 de junio por un grupo de hombres armados, fue hallado sin vida un día después en el municipio vecino de Florencio Villarreal.

Aquel miércoles, familiares del líder político realizaron un bloqueo en la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional, para exigir que fuera localizado por las autoridades.

La familia dijo que González Ríos fue interceptado por un grupo de hombres armados cuando caminaba en el centro de Copala.

La noche del miércoles, a través de redes sociales, comenzó a circular un video de Jesús González Ríos en el que señala que recibió amenazas de muerte de un grupo armado.

“Desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la Presidenta Municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dice en el video.

