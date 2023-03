Republicanos endurecen sus críticas al Ejecutivo

Luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no permitiría la intervención de Ejércitos extranjeros en el país y advirtió a quienes insistan que llamaría a votar en contra de ellos, se generó una nueva respuesta de los legisladores republicanos e, incluso, que se subiera al tema un gobernador de ese partido.

“El Presidente de México dijo hoy que haría campaña contra mí y contra cualquiera que quiera apuntar a los cárteles. Tráelo. Jajaja. Contrólate. Deberías hacer campaña contra los cárteles que asesinan a tu propia gente, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos”, tuiteó el representante por Kentucky, Dan Crenshaw.

Por separado, el senador Lindsey Graham también escaló el tono, al calificar a México de ser un narcoestado dominado por “terroristas”, y, en respuesta a las declaraciones de López Obrador, pidió a los votantes mexicanos recordar, cuando salgan a votar, que “viven en un infierno”.

“Me gustaría trabajar con el gobierno mexicano. Me gustaría trabajar con el Presidente de México, pero si no cambia el curso, entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados y aguantar. Si (él quiere) hacer un teatro político de esto, por mí está bien, pero para mí está claro que no hay muestras de cambio. (El modelo) no está funcionando. No más abrazos.

“El pueblo mexicano está sufriendo por estos cárteles de la droga que han convertido el Estado en un narcoestado en algunas zonas. Yo le diría al pueblo de México que recuerde, cuando vaya a votar, que están viviendo en un infierno, que algunas personas no pueden salir de su casa, que el gobierno mexicano ha perdido el control de su propio país”, dijo al ser entrevistado en los pasillos del Senado.

Quien también aprovechó la coyuntura del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, para ejercer presión sobre la administración Biden, a fin de que declare “organizaciones terroristas” a los cárteles de las drogas mexicanos, fue el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Texas designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el año pasado. He instado repetidamente a Biden a hacer lo mismo. Ya es hora de que Biden dé un paso al frente y llame a estos cárteles por lo que son: terroristas”, tuiteó.