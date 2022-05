Repudian asesinato de la abogada Cecilia Monzón

Diversos colectivos feministas realizaron ayer una protesta pacífica frente a la Fiscalía General de Puebla para exigir justicia por el feminicidio de Cecilia Monzón, activista y abogada especializada en perspectiva de género, que se ocupaba principalmente de casos de violencia machista y familiar.

Durante la manifestación, que comenzó a las 10:00 horas de este domingo, amigas, colegas y mujeres que recibieron ayuda de Cecilia Monzón guardaron primero un minuto de silencio y luego brindaron otro de aplausos por la memoria de quien, aseguraron, siempre brindó apoyo y asesoría a quien se encontraba viviendo alguna situación de violencia o abuso y jamás dejó sola a quien la necesitó.

El pasado sábado, la activista Cecilia Monzón fue asesinada de seis impactos de bala por sicarios que iban en una motocicleta, mientras ella circulaba en su vehículo por calles del municipio de San Pedro Cholula.

En repudio a este feminicidio, decenas de manifestantes colocaron carteles con moños negros y encendieron veladoras afuera de la Fiscalía del estado. Ahí, las mujeres gritaron con dolor y rabia que “Cecilia Monzón no está sola”, y advirtieron que no se detendrán hasta que sean castigados los hombres que le arrebataron la vida.

Marisela Pichón

Feminista

“Éste es un mensaje contundente al gobernador (Miguel Barbosa), porque le mintió al Presidente de la República al decirle que Puebla estaba tranquilo, pero es mentira, porque tenemos un estado fallido” aseguraron las manifestantes en un pronunciamiento que fue leído en el lugar de la protesta.

Señalaron que van a pedir al Presidente López Obrador que ponga orden, “porque tenemos un gobernante que está sentado de manera caprichosa, que no está gobernando, que está dejando que nos maten. Si él no da resultados, vamos a exigir con esta fuerza que se retire de la silla porque nos estorba, no nos apoya”, destacaron.

Las manifestantes afirmaron que el asesinato de la activista es un mensaje para advertir lo que les pasará a todas las mujeres que intenten luchar por los derechos y la injusticia que se vive tanto en la entidad como el país. No obstante, reiteraron: “No tenemos miedo, estamos encabronadas y caerá el estado asesino”.

En su intervención, Marisela Pichón, activista y exaspirante a fiscal de Puebla, denunció que Cecilia Monzón había recibido amenazas hace un año por parte de Manlio López Contreras, un político y empresario poblano, por violencia política de género, pero la Fiscalía hizo caso omiso a su denuncia.

“Señor gobernador, estamos aquí, activistas y mujeres que te exigimos no sólo justicia para Cecilia, sino para aquellas mujeres que están muertas y que sus carpetas las tienes ahí arrumbadas, ahí están denotando impunidad”, señaló.

Un día antes de ser asesinada, Cecilia Monzón denunció en sus redes sociales que la Fiscalía de Puebla aún no había judicializado una denuncia presentada por ella por violencia política, pese a cumplir con todos los elementos de prueba.

Al hacer esa denuncia pública, Cecilia bromeó con que justo al entrar en las instalaciones del organismo se le había roto una pulsera con la medalla de San Benito (protector contra el mal) que acababa de estrenar.