Repulsa total a las agresiones en Juárez; acusan tácticas de terror

Luego de que el jueves fallecieron 11 personas, entre ellos un niño que se encontraba en una tienda de conveniencia, durante los actos violentos de Ciudad Juárez, Chihuahua, expertos en seguridad señalaron que se trata de tácticas terroristas o de narcoterrorismo que grupos armados realizan contra la población para generar miedo, y poder así presionar a las autoridades.

El consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, David Saucedo, dijo a La Razón que las acciones de violencia que se registraron el jueves no son terrorismo porque los grupos delincuenciales no tienen una ideología, sin embargo, sí cumplen las condiciones para considerarse narcoterrorismo.

“Cumple con las características de un acto terrorista, podemos añadir el prefijo narcoterrorista porque el perpetrador en este caso no es un grupo político, guerrillero, no es un grupo separatista. Es una acción de narcoterrorismo, porque quienes están realizando estas acciones son grupos del crimen organizado que se dedican al narcotráfico, principalmente, a los Estados Unidos”, expuso.

Saucedo refirió que normalmente son actos de un grupo armado que comete contra de la población civil con objeto de presionar a las autoridades políticas para inhibir una conducta o propiciar alguna por parte de las autoridades.

A su vez, Jaime López, consultor en materia de seguridad, , coincidió en que no puede llamarse terrorismo porque éste tiene reivindicaciones ideológicas, algo que los cárteles del narcotráfico no tienen, sin embargo, sí se puede considerar que en los hechos violentos hay tácticas terroristas.

“Aquí es causar daño, temor, pero no hay una agenda política detrás, más bien es una reacción como respuesta de los hechos que ocurrieron en el Centro de Reinserción Social número 3, de Ciudad Juárez”, detalló.

López calificó estos hechos como un berrinche costoso tras la riña en el Cereso entre Los Mexicles y Los Chapos, que dejó dos internos muertos y cuatro heridos.

“Lo primero que se salió de control fue en el penal, y en cuanto a los ataques en Ciudad Juárez, nunca han tenido un control para evitar estas acciones”, remarcó.

Sobre los ataques contra la población civil que dejaron además una docena de personas lesionadas y sobre el que ya hay 10 detenidos, según el fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, el experto en temas de seguridad y fuerzas armadas e investigador de la UNAM, Raúl Benítez, señaló que sí hay algo de terrorismo en lo que se suscitó, pues las acciones generaron psicosis y terror en la población.

“Los grupos que hicieron esto no son terroristas, pero sus tácticas generan terror; entonces fueron sucesos donde se combinó la destrucción física de tiendas de conveniencia con muertos; son víctimas al azar que perjudica a la población civil. Cuando un grupo criminal hace una actuación donde involucra a gente inocente se puede considerar un delito cercano al terrorismo”, manifestó.

Entrevistada por el periodista Carlos Loret de Mola, Yuriria Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales, comentó que es terrorismo lo que se vio esta semana.

“Según nuestro Código Penal, es terrorismo esta serie de ataques que, por cierto, ya no tiene que ver con una plaza o un territorio, sino con toda una ruta de limitar al país como si fuera una gran escena del crimen, con atentados totalmente planeados. Te podría decir que hasta calendarizados y cartografiados, porque hay puntos precisos, exactos, donde se han realizado este tipo de atentados. Y formas, incluso, una tipología donde se están realizando estos atentados”, dijo.

Pero el que se haya agredido a inocentes, atacado y quemado tiendas de autoservicio y de conveniencia con bombas molotov, generó preocupación al Observatorio Nacional Ciudadano. Doria Vélez, directora de investigación del organismo, comentó que se debe identificar si el objetivo de cárteles es sembrar miedo a la población o dar una muestra de poder para mantener el control de su territorio.

“Si el objetivo es sembrar miedo y terror, entonces serían prácticas de terrorismo, pero si el objetivo es para demostrar el poder y una estrategia para mantener el control, hablaríamos de otro término, que es lo que más se apega al caso de Ciudad Juárez, sobre todo considerando que se deriva de las riñas del Cereso, que es entre algunas pandillas que son un grupo armado del crimen organizado”, puntualizó.

No habrá paso atrás ante violencia: Maru Campos

Ante los hechos violentos en Ciudad Juárez por enfrentamientos de grupos armados que dejó 11 muertos, entre ellos un niño, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que no se dará un paso atrás.

Al tiempo que reconoció el panorama como retador, la mandataria estatal afirmó que es momento de mantener la esperanza en alto porque, “no nos vamos a rendir en nuestro esfuerzo por alcanzar la paz por nuestra querida Ciudad Juárez”.

Maru Campos encabezó ayer los trabajos de la Mesa de Seguridad en el citado municipio, para atender personalmente y desde el lugar de los hechos la situación que atraviesa esta frontera. La sesión con la presencia de los diferentes órdenes de gobierno ha sido permanente desde que se tuvo conocimiento del primer evento de violencia ocurrido la tarde del jueves.

“Estamos aquí con los juarenses, con el profundo dolor que sentimos por los terribles actos ocurridos el día de ayer, actos que nos duelen a todos como juarenses y como mexicanos, nos llena de dolor que nuestra ciudad haya sido azotada por una ola de horror.

La gobernadora de Chihuahua se reunió ayer con distintos órdenes de gobierno para tratar el tema. Foto: Especial.

“Y de violencia como ésta, y sobre todo nos duele profundamente que personas inocentes hayan perdido la vida en estos actos de cobardía”, expresó la gobernadora en un videomensaje en redes sociales.

Abundó que acompañaron a los familiares de las víctimas en su dolor, reiteró el trabajo de la Mesa de Seguridad para esclarecer los hechos, alcanzar la justicia para recuperar la paz e insistió que en primer momento el estado en coordinación con las autoridades federales y municipales ha desplegado un operativo especial que continuará operando permanentemente.

“Toda la fuerza del Estado y toda la coordinación interinstitucional están abocadas a proteger a los juarenses y a restablecer la paz; sí, es un momento difícil y un panorama retador, pero también es momento de mantener la esperanza en alto, no nos vamos a rendir en nuestro esfuerzo por alcanzar la paz para nuestra querida Ciudad Juárez”, aseveró.

También, pidió no hacer caso a los mensajes que se difunden en redes sociales porque sólo buscan causar miedo y confusión.

En el transcurso de la tarde del viernes, la gobernadora en redes sociales comentó que hizo un recorrido por las calles de Ciudad Juárez, supervisando los operativos de las fuerzas policiales.

Por su parte el fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte informó que tras la riña que se suscitó en el Centro de Reinserción Social Número 3, dos internos murieron y cuatro más resultaron heridos y a consecuencia de ello, hubo reacciones en el exterior con nueve fallecidos, 12 lesionados y 10 detenidos.

“Tenemos en uno de los lugares donde un menor que perdió la vida, primero estuvo lesionado, y desgraciadamente y lamentablemente perdió la vida, en un centro de conveniencia sucedieron los hechos; un incendio en el Rapiditos, dos mujeres; en Teófilo Borunda un hombre falleció también; en Pasajes otra persona y en la pizzería cuatro trabajadores de un medio de comunicación”, refirió el Fiscal.

“Quiero ser enérgico, con este mensaje, continuaremos la lucha contra la impunidad, y a la sociedad Juarense, quiero decirles que tengan la confianza, y la certeza de que las autoridades estamos actuando con la convicción, para recuperar todos los espacios que nos corresponden, y que la delincuencia nos pretende quitar”, expresó.

Las dos mujeres que murieron en el incendio de una tienda de conveniencia son: María del Refugio Gómez Ramírez, de 54 años, y Saira Janet de Santiago Castro, de 18 años.

Otra de las víctimas identificadas es José Manuel Balderas Ruiz, de 54 años.

En tanto la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) indicó que tras los hechos violentos registrados en sus tiendas OXXO en Ciudad Juárez, murió una de sus empleadas y otra joven que acudió a una sucursal a presentar su solicitud de empleo.

Juarenses se resguardan tras la ola de ataques

Las calles de Ciudad Juárez lucieron vacías, tras los hechos violentos que se registraron el jueves que dejó 11 muertos, 12 heridos y 10 detenidos.

En tanto, negocios, restaurantes y empresas decidieron mantener abajo sus cortinas.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) decidieron no exponer a los estudiantes y desde el jueves suspendieron labores, por lo que este viernes algunos estudiantes tuvieron sus clases en línea.

En un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social notificó a su derechohabientes la suspensión del servicio de guarderías, así como cierre de las unidades administrativas que operan en esta frontera.

Comercios y tiendas de conveniencia fueron quemados por grupos armados durante la jornada de violencia registrada el jueves en Ciudad Juárez. Foto: Especial

También suspendió el servicio que presta el Centro de Seguridad Social (Css) hasta nuevo aviso.

Los juzgados penales del Poder Judicial del Estado de Ciudad Juárez no dieron servicio ya que determinaron aplazar las agendas previstas para este viernes y dar atención a los temas urgentes que requieran atención.

Indicaron que se notificará a los involucrados en estos procesos de la nueva fecha que les corresponde para desahogar sus diligencias.

Medios locales informaron que el transporte público operó con muy pocas unidades y ofrecieron un servicio básico por las calles de la ciudad.

Las tiendas Oxxo y algunos comercios de conveniencia permanecieron cerrados.

El Consulado de Estados Unidos en Chihuahua solicitó a sus ciudadanos no pisar la frontera con Ciudad Juárez.

El presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, comentó a medios locales que estos ataques pudieron ser actos de terrorismo, porque se agredió a personas inocentes.

Llamó a la población a retomar la normalidad, “sentimos que la detención que se hizo la madrugada por parte de la Secretaría va a ayudar… no cantamos victoria, pero es una aprehensión que nos va a ayudar”.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal agradeció a la policía municipal el esfuerzo de más de 24 horas ininterrumpidas ante los “terribles y cobardes ataques a nuestro pueblo”.

El Presidente lamenta la pérdida de vidas inocentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, por primera ocasión, derivado de los enfrentamientos entre bandas criminales, al menos nueve civiles fueron asesinadas por delincuentes en calles de Ciudad, Juárez, Chihuahua.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable de este asunto”, manifestó.

De acuerdo con la información oficial, integrantes de la banda Los Chapos fueron agredidos al interior del penal estatal por Los Mexicles, lo que provocó una riña que dejó al menos 20 heridos, cuatro por disparos de arma de fuego y dos muertos, que habían sido tomados como rehenes.

“Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero, a partir de esta situación, este grupo delictivo, Los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario”, explicó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Señaló que en los primeros minutos después de las agresiones contra civiles se logró arrestar a seis presuntos responsables, quienes habrían participado en el homicidio de cuatro trabajadores de una estación de radio que estaban transmitiendo para Mega Radio, a Switch FM, “entre ellos un locutor Alan González”.

El reporte que recibieron ayer en la reunión del gabinete de seguridad es que se había restablecido el orden en la zona.

“El alcalde Cruz Pérez nos informa que Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución de los que intervinieron”, añadió.

Fracasa plan de seguridad: oposición

Partidos y legisladores de oposición condenaron la violencia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el jueves pasado y criticaron la estrategia de seguridad del Gobierno federal, al asegurar que fracasó.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, afirmó que la estrategia de “abrazos, no balazos” del gobierno federal es un fracaso, debido a que los índices de violencia persisten en el país.

A través de sus redes sociales, detalló que la semana que termina ha sido una de las más violentas, resultado de ataques de bandas del crimen organizado en diversas entidades, como el caso de Ciudad Juárez, en donde se registraron enfrentamientos por un conflicto interno en un penal. “La estrategia de abrazos, no balazos, es un fracaso. Esta semana ha sido la más violenta con ejecuciones, ataques del crimen organizado, incendios. Ayer (jueves) fue un día negro para Ciudad Juárez, un enfrentamiento en un penal desató la violencia que lamentablemente tocó a civiles. ¡Condenable!”, destacó.

A su vez, el coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, detalló: “Ahora se incendia Ciudad Juárez, con su estela de muerte. La violencia y el miedo se expanden por el país mientras el presidente habla y habla, con abrazos alienta la impunidad y, con ello, al crimen. Juntas y juntos vamos a cambiar ese panorama que hoy vive México.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería, aseguró que la violencia se desató en Ciudad Juárez, Chihuahua y aclaró que es la muestra que el país vive más balazos que abrazos.

“La violencia que se desató en Ciudad Juárez realmente asusta. Allá en Chihuahua, donde lamentablemente perdieron la vida 11 personas. Es la muestra de que el país vive más balazos que abrazos. Cada día los mexicanos vivimos con el miedo y la incertidumbre de saber cuándo nos tocará pasar por un suceso como los últimos acontecimientos violentos que han pasado”, destacó en un mensaje.

El país, dijo, está ante un Gobierno omiso, criminal, ocupado y obsesionado en la sucesión presidencial de 2024, pero muy distante e indiferente a la seguridad de más de 120 millones de mexicanos.

IP repudia hechos de violencia y exige al Gobierno poner un alto

Representantes del sector privado condenaron los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en los estados de Chihuahua, Guanajuato y Jalisco por parte del crimen organizado y exigieron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno instrumentar las medidas necesarias para erradicar estas conductas “insostenibles”, porque la estrategia de “abrazos, no balazos” no está funcionando.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reprobó los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el jueves pasado y exigió a las autoridades garantizar la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos, con el debido respeto al Estado de derecho, para recuperar lo antes posible la tranquilidad en las comunidades afectadas.

“Todas las organizaciones del sector empresarial condenamos enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y, de manera cada vez más frecuente y grave, en otros puntos del territorio nacional, como Jalisco y Guanajuato”, subrayó.

La comunidad empresarial lamenta profundamente la muerte de civiles a manos del crimen organizado, que busca desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas, agregó la principal cúpula empresarial del país.

A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al Gobierno federal a poner un alto a la violencia en el país, ya que la situación actual es insostenible, porque deteriora la economía, enrarece el ambiente de negocios e inhibe la llegada de nuevas inversiones.

El sector empresarial exigió que el Gobierno de México diseñe e implemente una estrategia de seguridad que ponga al centro a las personas; “demandamos que se garantice la paz para todos los ciudadanos y que las autoridades cumplan con su función en lugar de evadirla”.

Consideró urgente que se ponga un alto a la violencia, ya que la situación actual es insostenible y la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas.

“Es claro que los abrazos no están funcionando; los hechos registrados en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez lo constatan”, sostuvo el organismo patronal.

Por su parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) también reprobó los recientes actos de violencia ocurridos en algunos municipios de León, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez y llamó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para conservar el Estado de derecho y la paz.

“ANTAD reprueba todo acto de violencia en contra de la población en general, los colaboradores de nuestros Asociados y sus tiendas”, manifestó el organismo.

Narco ahora reta y bloquea vías en BC y Guanajuato

Por cuarto día consecutivo, este viernes se registraron narcobloqueos en distintas vialidades, así como incendio de vehículos por sicarios, ahora en cuatro municipios de Baja California y también por segunda vez en Guanajuato.

El reto de la delincuencia ocurre después de ataques en esta semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuhuahua.

Ayer, en Tecate, Ensenada, Tijuana y Mexicali, Baja California sujetos armados bloqurearon vialidades e incendiaron vehículos de transporte público. Medios locales informaron que los delincuentes obligaron a los pasajeros a bajar de para prenderles fuego.

Usuarios de Twitter señalaron que se registró quema de más de cuatro vehículos en Tijuana, entre ellos unidades de transporte público y se presumía que en los otros municipios de Baja California también hubo carros incendiados

En su cuenta de Twitter, la gobernadora Marina del Pilar Avila, condenó los actos violentos registrados en las últimas horas que han dejado un clima de temor entre la ciudadanía.

“Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad. Ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos. Es importante mantener la calma, los mantendremos informados”, escribió.

Además de Baja California, en Guanajuato por segunda ocasión en la semana se presentaron narcobloqueos en Celaya, y San José Comonfort, luego de los hechos registrados el martes, cuando fueron incendiadas, en forma total y parcial 25 tiendas Oxxo: 20 en Irapuato, tres en Celaya y dos en León y hubo 11 detenidos.

Fuentes consultadas por este diario refirieron que se realizaron una serie de operativos anoche, en los cuales hubo tres agresores abatidos.

En San José, hay dos detenidos, un abatido, aseguramiento de armas y droga. En la zona de Comonfort se abatieron a dos personas, aseguraron armas, vehículos, y cartuchos. Además, medios locales reportaron disparos en la carretera Celaya-Juventino Rosas tras un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública.

La primera agresión fue en la comunidad de Roque, en Celaya, que ocasionó una persecución; posteriormente acudieron agentes locales y federales que encontraron vehículos incendiados.