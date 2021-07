Repunta enganche de víctimas de trata por redes; Facebook, la que más usan

El mundo de los videojuegos y la promesa de una relación de pareja fue el gancho para que Ericka, de 13 años, abandonara su casa en la Ciudad de México y se aventurara a buscar a su novio virtual en el estado de Oaxaca, donde en el trayecto fue violada sin terminar de cumplir su meta.

Todo comenzó con una sala de chat de videojuegos y anime, en la que la menor fue contactada por una persona que le prometió un mundo que a ella le gustaba, basado en historietas japonesas. Sin pensarlo, Ericka robó diez mil pesos a sus padres y abordó un taxi capitalino para lograr su objetivo, pero fue violada por el conductor durante el trayecto.

Al notar que Ericka no estaba en su hogar sus padres y activistas se dispusieron a localizarla; momentos después descubrieron que su sesión estaba abierta en la computadora con su ubicación, lo que fue una ventaja para acelerar su búsqueda. Finalmente, Ericka fue hallada en un hotel de paso cercano a la central de autobuses de Tepelmeme de Morelos, Oaxaca.

Aunque el hombre que enganchó a Ericka por redes sociales no pudo contactar a la menor, grupos de trata se han diversificado durante la pandemia y cada vez más buscan coptar mujeres adultas y menores de 18 años a través de chats.

De acuerdo con el informe “Trata de Personas, México 2019-2020” del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante la contingencia sanitaria, en 22 por ciento de los casos la vía utilizada por delincuentes para enganchar a sus víctimas fueron las redes sociales, cuando un año antes, en 2019, era menos de 10 por ciento.

En entrevista con La Razón, Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del organismo, aseguró que detectaron 232 víctimas menores, además explicó que cuatro de cada cinco son mujeres en las denuncias por explotación sexual.

“Prácticamente se duplicó en la pandemia el uso de las redes sociales, en particular Facebook, para reclutar a las víctimas; de hecho es uno de los hallazgos que aceleraron y radicalizaron esa transición a las redes, que ya utilizaban”, sostuvo.

Gráfico

También dijo que han identificado en salas de juego y chats virtuales a menores de hasta siete años, que son buscados para pornografía infantil.

De acuerdo con el experto, el modus operandi de los tratantes es principalmente prometer una mejor calidad de vida a través de un empleo u oferta fuera de lo común. También está el característico y típico enamoramiento, “que es la propuesta que conmigo vas a tener lo que nunca has tenido, yo te voy a dar, proteger y te voy a dar oportunidades”, pero después son explotadas sexualmente.

El reto, dijo, es redoblar acciones de la Policía Cibernética y campañas informativas, pues hay una cifra negra estimada en 98 por ciento para ese delito, pues muy pocas personas que son víctimas de trata lo saben.

“La red que más utilizan los tratantes es Facebook, por ello tenemos pláticas con esa empresa y estamos por lanzar un asunto que aún no puedo comentar, pero que también va por otro tipo de delitos, ya que es la red más accesible que se puede usar desde cualquier sitio”, aseveró.

Axel Saúl Hernández, un gamer de 22 años que ha estado inmerso en el mundo de los videojuegos desde pequeño, contó a este diario que es común que las personas pidan o se pasen contactos en sesiones de videojuegos; pero aclaró que es más fácil en la computadora, porque el contacto se realiza a través de Discord, una plataforma que ayuda a crear chats entre usuarios para tener una comunicación más fácil.

Explicó que es común que haya personas adultas en las salas de chats, quienes piden contactos y abordan a las mujeres que también son jugadoras virtuales. “Revisan tu perfil y se fijan en edad y sexo, pero cuando hay una mujer en la sesión todos la abordan. Hay muchas personas más grandes, pero eso es normal, cuando son chavorrucos ni los pelamos”, narró.

Por separado, Rosi Orozco, directora de Unidos Vs. Trata, alertó que con engaños y palabras bonitas convencen a sus víctimas, por lo que llamó a los padres de familia estar alertas con sus hijos. “Ha habido una adaptación de los tratantes a las nuevas formas digitales y tiene que ver con las redes sociales. Hay toda una manipulación en internet, por lo que los papás deben estar atentos a lo que hacen sus hijos cuando están en estos juegos. Hacemos un llamado a los padres para que sean más responsables y vean a donde se meten y con quien interactúan”, explicó la activista.

Detalló que en ocasiones ha entrado en comunicación con los tratantes, haciéndose pasar por menores para estar en su juego, porque tienen una manera de envolver a las mujeres para ganar su confianza con base a muchos engaños.

“Un tipo me dijo que si quería ser su novia, otro me dijo que si quería bailar en su giro negro en Toluca y otro era muy bueno; me hablaba de Dios y la Biblia, además yo llegué a creer que era una persona buena porque me daba consejos de cómo tratar a mi familia, pero nos dimos cuenta que era uno de los peores tratantes de la Merced”, explicó.

La activista aseguró que la Policía Cibernética debe investigar más este tipo de plataformas, toda vez que falta protección a los menores en Internet.