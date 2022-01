En 8 estados más deciden postergar clases presenciales

Como consecuencia del incremento de contagios de Covid-19 y la presencia de la variante Ómicron, cuatro estados más suspendieron las clases presenciales y cuatro aplazaron su fecha de retorno programada.

La semana pasada, Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas habían retomado las actividades escolares presenciales; sin embargo, las autoridades reconsideraron la medida en medio de la alerta sanitaria.

La tarde de este domingo, la Secretaría de Educación de Zacatecas anunció que las clases presenciales se retomarán hasta el 24 de enero, a reserva de lo que determine el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el cual también indicó que la entidad pasaría a semáforo amarillo hasta el 21 de enero.

Para el caso de Aguascalientes, Durango y Nayarit, se contempla la misma fecha de retorno, aunque en el segundo, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero advirtió que el periodo podría ampliarse durante las siguientes dos semanas, pues se evaluará el comportamiento epidémico, ya que en el estado también se identificó el primer caso de la variante Ómicron.

Por otro lado, se esperaba que las clases presenciales se retomaran mañana en Chihuahua; sin embargo, el Consejo Estatal de Salud sesionó y determinó que las actividades serán en línea hasta el próximo 24 de enero.

Otros estados que también volverían a las aulas este lunes son Coahuila y Tamaulipas, pero el panorama de salud orilló a que las autoridades estatales aplazaran este retorno hasta el 17 de enero.

En el caso de Baja California Sur, donde la semana pasada se había establecido que los estudiantes regresarían el 17 de enero, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío indicó que el aplazamiento se extenderá hasta nuevo aviso y que la decisión será tomada por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Con esto, en México ya suman 15 entidades que hasta este domingo no retomarán las labores educativas en los planteles, entre las que también se encuentran Baja California, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán, que estiman reanudar labores el 17 de enero.

Cabe recordar que, la semana pasada, las autoridades de Nuevo León y Guanajuato también habían anunciado el aplazamiento de las clases a causa de la Covid-19, para este 10 de enero.

Este domingo, las secretarías de Salud y Educación en Nuevo León precisaron que, a pesar de los cuatro mil 679 casos que se sumaron del 7 al 8 de enero, sí se reactivarán las actividades académicas.

La titular de Educación, Sofialeticia Morales Garza, explicó que el retorno será voluntario y bajo una modalidad híbrida, en la que no se establecerá un aforo máximo, mientras que en Guanajuato, el secretario de Educación, Jorge Hernández Meza, precisó que el retorno será gradual; estimó que el 50 por ciento de las escuelas regresarán de manera presencial; el 48 por ciento, de forma híbrida, y el dos por ciento, a distancia.

Mientras tanto, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz no han referido ningún cambio.

Algunos de los mandatarios estatales han destacado que, ante esta cuarta ola y la llegada de Ómicron es prioritario salvaguardar la salud de los menores de edad.

El médico Emanuel Román dijo que el sector infantil fue “abandonado” debido a que “eran los que no estaban vacunados. Pienso que se confiaron mucho en no vacunar a los menores por decir: ‘es que son niños, no les va a pasar nada’, pero ellos también enferman, no son de cartón”.

En México, se estima que uno de cada tres menores padece sobrepeso u obesidad, lo que compromete al sistema inmunológico de los pacientes, señaló Román Otero, quien también resaltó que “esta enfermedad representa un riesgo en cualquier etapa de la vida”.