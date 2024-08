La resolución

Finalmente los consejeros del INE, con una votación que no puede considerarse cerrada —fueron 7 contra 4 en la parte que específicamente definía el reparto de pluris—, determinó que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que en el Senado sólo necesitarán sumar tres votos para lograrla. Con ello podrán aprobar, sin tomar en cuenta a la oposición, reformas a la Constitución, es decir, el llamado Plan C. Ciertamente se ha anunciado, por parte de la oposición, que habrá una impugnación del resolutivo del instituto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque entre quienes tienen el pulso de lo que ocurre en espacios electorales no ven muchas posibilidades de que pudiera haber un viraje en lo resuelto. Tan es así que ayer, más que perfilar posibles argumentaciones legales que pudieran ser plausibles, se empezaban a correr pronósticos sobre quiénes podrían ser los tres futuros senadores que aportarán los tres votos que faltan a la 4T.