'No todo se puede resolver con mano dura': AMLO sobre estrategia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que aunque se burlen de él, seguirá aplicando la misma estrategia para hacer frente a la inseguridad, porque enfatizó que no todo el problema se puede resolver con mano dura.

Durante un evento de los Programas de Bienestar en Chalco, acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, afirmó que sabe que las medidas que está implementando son las adecuadas, porque está bajando la incidencia delictiva.

“No querer resolver todo sólo con la mano dura, con el uso de la fuerza, no. Los problemas que se originan por falta de oportunidades se tienen que resolver de otra manera, no con medidas coercitivas. Por eso, aunque se burlan de mí algunos, no me importa, porque yo sé lo que estamos haciendo, y nos está funcionando porque estamos bajando la incidencia delictiva. No era fácil, pero vamos avanzando en esto, atendiendo las necesidades”, manifestó.

En su discurso ante los asistentes, López Obrador enfatizó que si hay buenos ingresos para el pueblo, si se aumenta el salario, se atiende a los jóvenes y se garantiza el bienestar, entonces tiene que haber paz y tranquilidad.

“Lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo para que no los enganchen y se los lleven las bandas para la delincuencia, porque esa es la mejor manera de serenar al país. No se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz es fruto de la justicia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, expuso.

El mandatario federal remarcó que su gobierno se ha concentrado en hacer frente a la corrupción, con lo que han recuperado muchos recursos públicos que se han invertido en Programas del Bienestar y en obras de infraestructura.

"Aquí están los resultados. Hechos, no palabras. Aquí en Chalco hay 552 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y pueden inscribirse más porque está abierto el programa.

JVR