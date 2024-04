Responsabiliza Xóchitl Gálvez a campaña de Morena por dar a conocer el video de su hijo Juan Pablo: “Tienen doble moral”

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez aseguró que, en el cuarto de guerra de la campaña de Morena, tomaron la decisión de sacar el video de su hijo, lo que consideró como una doble moral, ya que dicen una cosa, pero actúan de otra manera.

Es un chavo como muchos, no estuvo bien lo que hizo, repruebo el contenido del video, seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado, pero yo no les creo en la campaña de enfrente que no tienen nada que ver. Claro que en su cuarto de guerra tomaron la decisión de sacarlo en estos momentos, y es una doble moral salir y decir una cosa y por atrás hacer otra