“Sin respuesta, agresión se normaliza”: expertos

Expertos en política nacional consultados por La Razón lamentaron que el clima de violencia en el país por grupos del crimen organizado esté incidiendo en el proceso electoral, y aseguraron que es parte del juego político que se está normalizando.

Carlos Rivera, politólogo del Tec de Monterrey, dijo que hay una falta de gobernanza en los tres niveles de Gobierno que “ni siquiera” puede asegurar la vida de los participantes.

“Está difícil no solo para los votantes, sino para los candidatos, lo que también es lamentable que el Presidente vea la situación como muy normal. Parece que ahora uno de los requisitos para ser aspirante es también ser valiente. Hay una falta de gobernanza en los tres niveles de Gobierno que ni siquiera permite garantizar la vida de los candidatos”, aseveró.

Explicó que hay poblaciones que están a expensas de que el narcotráfico les permita votar, lo que ha sido permitido por las autoridades que no han hecho alguna acción para ir por ellos.

Fernando Dworak, politólogo del ITAM, dijo que la violencia es parte ya del juego político, ya que han aprovechado la debilidad de las instituciones para meterse de lleno en la política: “es muy preocupante y no se está haciendo nada, porque parece que a las autoridades no les interesa y no hacen nada para remediarlo”.

El especialista dijo que los grupos del crimen organizado ahora buscan un coto de poder en la política, pero que ninguna autoridad hace algo al respecto, sino que los dejan seguir operando.

Por su parte, José Fernández Santillán, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo que salir a votar “no es cuestión de miedo o no”, ya que la responsabilidad de las autoridades es garantizar la seguridad, pero se encuentran rebasadas.

“El crimen organizado rebasó ya a los tres órdenes de Gobierno, y se está dando una matanza en muchos sitios del país contra candidatos y políticos. Son retirados, amenazados y obligados”, sostuvo.

Añadió que ahora la ciudadanía y el país están contra la pared, porque a pesar de que se espera una respuesta más enérgica, no se ha tenido.