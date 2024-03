Sin respuesta del Gobierno federal a diálogo con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reiteraron el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener un encuentro, a fin de que escuche sus demandas, pues hasta el momento no han tenido ninguna invitación por parte del Gobierno federal.

En entrevista, Melitón Ortega, vocero de los padres dijo que mantiene la firmeza de acudir a Palacio Nacional con sus representantes legales y no de manera particular, debido a que no permitirán que se haga la voluntad del mandatario federal.

En una reunión de esa naturaleza se tienen que ver muchas cosas, como expedientes, casos, o temas legales, por ello, no vamos a permitir que nos digan que vamos solos, pues como víctimas tenemos que ir con nuestros abogados y no vamos a ceder en ello , destacó.

En el marco del noveno aniversario y seis meses de la desaparición de los jóvenes, señaló que el Ejecutivo está tomando una decisión unilateral, porque no acepta escucharlos en sus demandas y quejas, por ello, esperan que haya un llamado a través de sus representantes legales ora asistir al encuentro.

Hasta el momento no hemos sabido nada, no nos han dicho nada de una reunión; seguimos esperando que el Presidente nos haga el llamado para acudir a Palacio Nacional, porque lo que no queremos es que haya un rompimiento total del diálogo , aseveró.

Melitón Ortega adelantó que el próximo 13 de abril convivan a una asamblea nacional, para comenzar una jornada de trabajo, que incluye acciones hasta el 2 de octubre y definir bien; incluso si vuelve a haber un plantón.

Señaló que la marcha de este martes es pacífica, como todas, ya que él mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador es que los escuche, ya que entre los pendientes está la entrega de los 800 folios en poder del Ejército, donde presuntamente se puede tener el paradero de al menos 17 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Además de la petición urgente de la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien actualmente se encuentra en Israel y que de acuerdo a los odres, habría participado en actos de tortura, además de ser el encargado de crear la verdad histórica.

Nosotros queremos que nos escuche el Presidente porque queremos los 800 folios para saber dónde están nuestros hijos. Ellos saben dónde están y saben la verdad , afirmó.

