Respuesta de México es “tibia”: expertos

Diplomáticos e internacionalistas aseguraron que la respuesta del Gobierno mexicano hacia el conflicto entre Israel y Palestina ha sido “muy diplomática y tibia”. También consideraron que las acciones para rescatar a los connacionales han sido muy lentas.

En entrevista con La Razón, Adolfo Laborde, politólogo e internacionalista de la UNAM, dijo que la respuesta ambigua de la autoridad federal es para no meterse en problemas, pues tomar partida en alguno de los dos bandos es intervenir, y a su vez entre Israel y México hay diversos convenios comerciales.

“Lo hace para curarse en salud y quedar bien con ambos bandos; es una salida diplomática y hasta un poco tibia, pero es lo adecuado ante un conflicto de talla internacional, pese a los convenios que hay entre países”, explicó.

Respecto a los mexicanos varados en Israel, mencionó que se debe hablar con las grandes aerolíneas para ir por los connacionales, pues las aeronaves de las Fuerzas Armadas que enviaron no tienen la capacidad para traerlos a todos.

El excónsul de México en Puerto Rico, Héctor Lerín Rueda, dijo que la respuesta del Gobierno federal “ha sido razonablemente diplomática”, pues aseveró que en ningún bando se tiene la razón. Por ello, en épocas de conflictos es necesario “no echar más pólvora al fuego”.

El internacionalista, Fausto Pretelín, dijo a este diario que “es lamentable” la respuesta de México, pues no se habla de dos naciones, sino de un grupo terrorista, por eso, aseveró “que no se puede hablar con terroristas de un proceso de paz”.Asimismo, señaló que la política exterior de México está muy debilitada, no tiene proyección, ni tampoco tiene liderazgos, tal como se vio con su respuesta.

Adalberto Santana de la UNAM, aseguró que en el conflicto no debe haber posturas porque es un tema que tiene años y que no ha podido resolver la ONU, por ello, si bien debe condenar el ataque de los palestinos, también lo debe hacer de los israelitas, pues debe mantener su postura central.

“En México la prioridad debe ser el tema del rescate, la preocupación en este momento son los connacionales varados y tratar de enviar todo los aviones o transportes que se puedan, ya que puede haber diversas consecuencias”, agregó.