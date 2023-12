Resultados PISA, culpa de Gobierno: ONG

La organización civil Educación con Rumbo aseguró que los malos resultados obtenidos en la prueba PISA son consecuencia de la mala estrategia del Gobierno federal, que, hasta el momento, sigue “echando culpas” de un sistema que sólo depende de ellos.

“Es consecuencia de la mala estrategia del Gobierno federal ante la educación del país. Exigimos que dejen de enviar comunicados ambiguos y respondan qué están haciendo con temas relevantes, como la calidad de los aprendizajes por grado, el rezago educativo, la violencia escolar, la falta de formación de los maestros y el poco seguimiento a las acciones que se realizan dentro de las escuelas”, destacó Paulina Amozurrutia, coordinadora de la organización.

La también activista dijo que las autoridades educativas no entienden los procesos de PISA, ni que las consecuencias son de un mal manejo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Precisó que al día de hoy no se cuenta con información o evidencia sobre las mejoras que la Cuarta Transformación afirma estar llevando a cabo por la educación del país.

“Según sus acciones, sólo ha puesto el esfuerzo en dar becas y mejorar infraestructura, pero no sabemos cuántas becas ha dado o a quién, ni cómo se está dando seguimiento. Tampoco tenemos evidencia de la infraestructura y su mejoramiento. “¿Qué se está haciendo al respecto de los aprendizajes de los estudiantes?”, cuestionó Amozurrutia Navarro.

Dijo que preocupan los datos que PISA presenta, como el que muestra que en México, 34 por ciento de los estudiantes alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es 69.

Por su parte, Patricia Ganem, investigadora de Educación con Rumbo, aseveró que en la SEP no hay un diálogo, por ello no hay un plan certero, además que PISA no es una evaluación aislada, sino un programa para contar con mejores políticas.