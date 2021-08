Ante feminicidios al alza ven alertas de género "como llamados a misa"

En los últimos seis años se han emitido 23 Alertas de Violencia de Género (AVG) —las últimas tres la semana pasada—; sin embargo, pese a que este mecanismo ha logrado visibilizar la violencia contra las mujeres, las agresiones siguen en aumento.

De acuerdo con el Reporte Especializado de Violencia contra la Mujer, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde 2015 a la fecha, el país registra cinco mil 041 carpetas de investigación por feminicidio, y el porcentaje va en aumento cada año: en 2016, 47 por ciento más respecto al año anterior; en 2017, 22.4 por ciento; 2018, 2.3 por ciento; 2019, 5.8 por ciento, y en 2020, 0.32 por ciento. De enero a junio de 2021 van 495 indagatorias por feminicidio, que representan 3.7 más que el año anterior.

En muchas ocasiones, las alertas son llamados a misa, porque no se atiende de fondo el problema, ya que en muchos asuntos no hay acceso en la justicia, ni eco en la atención real Sylvia Garfias

Diputada del PAN

Ante esta realidad, expertas y diputadas consideran que la eficiente aplicación de las alertas de género sigue siendo un tema pendiente, porque las agresiones a las mujeres continúan, por lo que llamaron a eficientar el mecanismo.

Para Sylvia Garfias, de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, en muchas ocasiones las alertas son “llamados a misa porque no se atiende de fondo el problema, ya que en muchos asuntos no hay acceso en la justicia, ni eco en la atención real”.

Además explicó que en las entidades no se cuentan de manera adecuada los delitos de género, por ello hay desorden en el número de carpetas que se dan a conocer.

(La violencia) feminidicida y homicida sigue imparable, pero es cuando te das cuenta que la alerta dista mucho de tener avances, aparte de que los recursos son cada vez menores, pocos Verónica Sobrado

Diputada del PAN

En cuanto a la aplicación, la panista consideró que las acciones que se decretan en cada alerta deben traducirse en resultados, más que en declaraciones.

Hasta el momento, las entidades que tienen AVG son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Por el contrario, los estados que faltan son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas.

. Gráfico: La Razón de México

Verónica Sobrado (PAN), integrante también de la Comisión de Igualdad en San Lázaro, explicó que a pesar de la implementación de las alertas, la violencia feminicida y homicida “sigue imparable en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Guanajuato, eso lo vemos en la misma Comisión, pero es cuando te das cuenta que la alerta dista mucho de tener avances, aparte de que los recursos son cada vez menores, pocos”.

Hay muchos factores para que una alerta sirva, pero lo más importante es ver el problema con perspectiva de género, ya que no hay métodos para ello. No se ha traducido en resultados Eunice Rendón

Experta en seguridad

Dijo que las medidas no han sido suficientes porque la violencia continúa al alza, por ello, urgió a las autoridades a trabajar para terminar con el problema.

Otros delitos, como la trata de personas, lesiones dolosas, violencia familiar, violación y contra los menores, siguen siendo un problema. Tan sólo las llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer repuntaron, durante la pandemia en 2020, 31 por ciento respecto a 2019, y en lo que va de este año ya suman 139 mil 554.

La Red Nacional de Refugios (RNR) asegura que implementar este tipo de protección consiste en una serie de acciones, como crear Fiscalías especializadas, protocolos de atención, mayor presupuesto, capacitación y un registro público de ADN de los agresores.

En este contexto, la Secretaría de Gobernación (Segob) implementará 130 acciones de emergencia en Chihuahua, Sonora y Tlaxcala (recientemente decretadas con AVG) para bajar la violencia en temas como salud, educación, desarrollo, prevención, desaparición forzada, feminicidios y violencia familiar e institucional.

Estas alertas deben existir y se debe contar con más recursos para su implementación adecuada, pero no se debe quedar sólo en una declaración, ya que se debe traducir en acciones Perla Acosta

Colectivo Más sueños

Eunice Rendón, experta en prevención del delito, aclaró que a pesar de que existen 23 estados con alerta no se ha traducido en resultados que protejan a las niñas y mujeres: “es importante que haya políticas y acciones más que declaraciones, esto debe ser la parte crucial del eje para prevenir el delito. Hay muchos factores para que una alerta sirva, pero lo más importante es ver el problema con perspectiva de género, ya que no hay métodos para ello. No se ha traducido en resultados”.

Por su parte la activista Perla Acosta, del colectivo feminista “Más sueños”, dijo que en todo el país urgen alertas de violencia, ya que las agresiones son de todos los días, y aunque se ha ido avanzando sigue siendo muy lento.

“No poniendo una alerta es suficiente, porque el problema viene desde generaciones pasadas. Estas alertas deben existir y se deben contar con más recursos para su implementación adecuada, pero no se debe quedar solo en una declaración, ya que se debe traducir en acciones”, dijo.

Donde ya se implementó

Estados en los que se declaró Alerta de Violencia de Género:

Baja California

Campeche

Ciudad de México

Chiapas

Chihuahua

Colima

Durango

Guerrero

Estado de México

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Sinaloa

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Aumenta la violencia feminicida



Carpetas de investigación por feminicidio por año y variación porcentual.