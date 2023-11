Retiran a grupo de damnificados por Otis de Palacio Nacional; exigían entregar peticiones al Gobierno | VIDEO

Integrantes de la Caravana Todos Somos Acapulco llegaron esta mañana a las afueras de Palacio Nacional, para entregar un pliego petitorio a la Presidencia de la República, con el fin de que se otorgue el presupuesto para la reconstrucción del puerto, sin embargo, al no ser recibidos, forcejearon en las puertas del lugar gritando todo tipo de improperios.

"Parece ser que para ingresar y entregar debemos ser parte de Morena para ser recibidos y si no militamos con ellos, ¿no llegará la ayuda?", dijo Martha Villegas, integrante de la Caravana a La Razón, quien además, clamó por ayuda para los cientos de personas que afirma están en el abandono en Guerrero: “no solo en Acapulco, hay lugares donde de plano la ayuda no ha llegado, aunque digan lo contrario, por eso estamos aquí”.

🔴 La caravana de habitantes y damnificados de #Acapulco se presentó en Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente @lopezobrador_. Al llegar, quisieron entrar a la fuerza, se suscitó una riña, pero no los dejaron entrar.



El colectivo de damnificados exige 300 mil millones de pesos y ampliar las medidas de exención de impuestos, ya que ellos no cuentan con nada, pero “eso sí: nos están haciendo descuentos de algo que no tenemos, por ejemplo, habrá descuento del agua, pero no hay ¿qué lógica tiene eso? El presidente perdió la memoria porque Guerrero lo apoyo como nadie en su campaña”, refirió la afectada por Otis.

Fue aproximadamente a las 09:40 horas que se registró un conato de riña entre integrantes de la caravana ciudadana de Acapulco y personal del área de atención ciudadana de Palacio Nacional.

El contingente de 50 integrantes de la caravana se enfrentó a personal que resguarda la entrada al área de atención ciudadana en Palacio Nacional, luego de que los damnificados exigían ser atendidos al interior del inmueble y refirieron que no los dejaron entrar.

La comisión se retiró sin poder entregar el documento y uno de los manifestantes fue trasladado en un bicitaxi al campamento ya que resultó con fuetes lesiones entre los empujones; sin embargo este no será motivo dijeron para que dejen de buscar ayuda y a su regreso tengan respuestas para los miles de damnificados que dejo Otis.

A las 10:00 horas el campamento desfiló rumbo a la Cámara de Senadores, donde ya tenían programada una cita.

