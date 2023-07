Reto nada sencillo juntar 150 mil firmas: Mancera

A pesar de que ve como un reto nada sencillo recabar las 150 mil firmas que exige el Comité Organizador del Frente Amplio por México para seguir en el proceso interno de candidatura presidencial, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera asegura que seguirá participando hasta el final de la convocatoria.

En entrevista con La Razón mencionó que, tras la caída de la plataforma para recabar firmas, ve con ánimo que se haya extendido el tiempo para juntarlas otros tres días, ya que aseguró sí les afectó en el proceso.

Mancera Espinosa detalló que ya cuenta con una estrategia para recorrer el país con apoyo de varias organizaciones que le apoyan, además, refirió que esas organizaciones ya tienen contemplados eventos en los que sólo va a llegar a insertarse, por ello, sólo contempla gastos en boletos de avión para sus traslados y su hospedaje en los estados.

Pese a que Gabriel Quadri declinó el pasado jueves de la aspiración presidencial, mencionó que él no lo hará, ya que no ha pasado por su mente.

Extendieron el tres días más el tema de las firmas. ¿Hay tiempo para juntar las 150 mil firmas? Yo siempre he dicho que es un plazo corto, que es un reto nada sencillo, pero así son las reglas, así las aceptamos y así estamos participando.

Qué bueno que se vaya a reponer el tiempo perdido para que esta plataforma esté funcionando de manera óptima. Ese tiempo debe reponerse porque afecta a quienes tamos en esta tarea, pero estamos participando con estas reglas y lo sabemos, así que, así continuaremos.

¿Si le alcanza el tiempo licenciado Mancera? En un principio, así asumimos la responsabilidad. Ya empiezan los recorridos, las simpatías, la recopilación de apoyos. ¿Me podría indicar cuál va a ser la estrategia que usted va a seguir para los siguientes días?

Hemos platicado ya desde tiempo atrás con diferentes organizaciones en diferentes estados y ahora que se vino este planteamiento y esta convocatoria, esas organizaciones son las que nos animaron a participar.

Estamos en comunicación con ellas y diferentes liderazgos y es así como vamos a entrarle, con su apoyo.

¿Podría conocer algunas de esas organizaciones, los nombres? Pues son varias, tenemos diferentes liderazgos y organizaciones como Para una Democracia para México, pero no es una, ni dos, son muchas.

¿Está planeando salir al interior del país? Sí claro, tenemos una agenda que ya se está programando, pero debemos entender que hay foros del propio partido, el PRD y otra que es de encuentros para asociaciones ya planteadas, y que vamos nosotros a sumarnos en su programa para poder dirigir algún mensaje.

¿Cuáles serían los estados que próximamente visitarás? Mira, vamos a Morelos, Veracruz, vamos a Nuevo León, Yucatán, Oaxaca entre algunos.

Sobre el tema de los recursos, ¿lo apoyarán o sería con sus recursos propios?

No vamos a hacer nada extraordinario, no voy a hacer nada más que gastar mis boletos de avión, mis boletos de transporte y estancia; no tengo ni gorras, espectaculares o bardas, ni nada más, entonces eso será.

De igual manera, entonces, ¿las organizaciones que ustedes la apoyan en los estados son las que se encargarían, por ejemplo, de pedir la plaza, la logística, etcétera? Pues es que tienen eventos ya programados, y más bien nosotros nos vamos a sumar a su programa.

Ellos tienen otro programa, que es un programa más amplio, pero nos vamos a sumar en algunos de esos eventos.

Ayer declinó Gabriel Quadri, aunque sigue en el frente, pero declinó a la aspiración. ¿usted seguirá hasta el final? Seguimos, aquí seguimos. No estoy pensando en declinar.

¿Cuáles son sus fortalezas para ser un buen perfil para la oposición? Ya me conocen, no hay ninguna novedad, los ejercicios y cargos de gobierno. Tanto fortalezas como debilidades la gente las ha conocido, pero los ataques no dejarán de estar. Aquí estamos y aquí seguimos. Entonces, con todo el ánimo, vamos adelante.

*En los siguientes meses obviamente se van a fortalecer estos ataques. ¿Se prevé tal vez un reforzamiento de esa guerra sucia o esos ataques en contra de la oposición y sus aspirantes? * Seguramente van a estar porque ya hacen chistes, ya bromean, pero ya con nombres, pero me da gusto. Qué bueno, eso me hace pensar que les interesa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Interviene en este proceso electoral de seguir en esa tesitura? No debe del Ejecutivo, no debe participar en ningún ejercicio a futuro. Ahora tenemos un ejercicio de conformación un Frente Amplio por México que no es un tema electoral, pero los pronunciamientos no deben rebasar, aunque a veces se hace.

El senador del PRD mencionó que le interesa realizar un proyecto para tener el primer Gobierno de Coalición para beneficio de los mexicanos.