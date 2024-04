Retoma el diálogo con la CNTE el lunes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes retomará la mesa de negociación con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para abordar el tema de los maestros despedidos por los gobiernos de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Jalisco.

AMLO señaló que casi en su totalidad fueron reinstalados los maestros y maestras que quedaron fuera por oponerse a la “mal llamada” reforma educativa que se impulsó en el sexenio de Peña Nieto.

“Una mesa con la CNTE, de diálogo, y también con el SNTE, pero en el caso de la CNTE, el lunes vamos a tratar lo de los despedidos. Pero como tiene que ver con los gobiernos estatales, o sea, no es necesariamente del Gobierno federal. Ya nosotros ya resolvimos, ya prácticamente fueron reinstalados todos los que fueron despedidos por oponerse a la llamada Reforma Educativa.

“Sin embargo, hay casos que tienen que ver con gobiernos estatales. Inclusive ya nosotros habíamos reinstalado y los volvieron a despedir.”, comentó durante la conferencia de medios matutina en Palacio Nacional.

Dijo que tiene mucho que agradecer a los profesores porque están ayudando en la educación de los mexicanos, además de que no han tenido problemas con el Gobierno federal, al contrario, hay avances en esta materia.

“Se logró la dignificación de maestros, no insultarlos, no ningunearlos como sucedía, no culparlos del atraso educativo, darles su lugar, son nuestros maestros, esto ellos lo saben”, afirmó.

Explicó que en su gobierno se ha logrado mejorar los ingresos de los maestros, y se pretende establecer un salario mínimo equivalente a los 16 mil 700 pesos mensuales, similar al promedio que tiene un trabajador de empresas privadas que cotizan en el IMSS.

Refirió que se ha avanzado también en la basificación de cerca de un millón de trabajadores de la educación.