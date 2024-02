Retoma el Gobierno de Trudeau plan migratorio

A partir de este jueves, el Gobierno de Canadá restablecerá el requisito de visa para que viajeros mexicanos ingresen al país, tras ocho años de haber sido levantado por el primer ministro, Justin Trudeau, con el propósito de frenar la afluencia de solicitantes que se disparó en 2023, al reportarse 25 mil casos de asilo, reportaron los medios locales CBC y Radio Canadá.

Añadieron que dicha medida se dio ante la presión del Gobierno de la provincia de Quebec, que se quejó por el elevado número de personas de esa nacionalidad, lo cual saturó los servicios sociales.

La medida entrará en vigor a las 23:30 horas de hoy, tiempo de Ottawa, para evitar una avalancha repentina de vuelos. Los trabajadores extranjeros temporales y los estudiantes estarán entre los grupos exentos de los nuevos requisitos de viaje. La medida afectaría a alrededor del 40 por ciento de los viajeros de México.

Tras un evento en Chichén Itzá, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar posicionamientos, y adelantó que hoy abordará el tema: “No sé todavía, pero me voy a informar. Mañana hablamos. No nos adelantemos, vamos a esperar a mañana”.

Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó esa decisión y consideró que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida.

“México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad”, dijo, y señaló que nuestro país envió en las últimas semanas dos misiones de alto nivel a Canadá “para reiterar la importancia de proteger a personas que son víctimas de esquemas de fraude, trata, tráfico y desinformación”.