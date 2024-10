Revire a diputados del PT

Y hablando de grillas en el Legislativo, quien salió al paso para desactivar versiones falsas propaladas por el Partido del Trabajo, sobre presuntos despidos en la Cámara de Diputados, fue el secretario general de la misma, Mauricio Farah. “El dato de que hay 700 despidos me parece absolutamente falso, y lo primero que tenemos que hacer todos, responsablemente, es conducirnos con la verdad”, señaló. Además, el funcionario retó a que se pruebe la acusación o, en su caso, a que se ofrezca una disculpa. Es sabido que Farah es escrupuloso en el manejo de los temas administrativos, tanto que incluso ofreció, en una entrevista con medios, presentar su renuncia si resulta ser cierto lo señalado por integrantes del PT. “Por eso yo pregunto —sostuvo—: ¿será que quieren, más bien, 700 personas trabajando con ellos? Porque ésa sería otra cosa. No lo sé, yo hago la pregunta, no me atrevo a hacer infundios, como parecería que ayer los hicieron”. Ahí el revire.